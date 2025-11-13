Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Извор:
Европске цијене природног гаса данас су пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци пошто су снажан проток преко норвешких гасовода и значајан увоз течног природног гаса значајно смањили сезонску потражњу.
Према подацима са берзе ТТФ, цијене гаса у Европи су у једном тренутку пале на мање од 30,5 евра по мегават - сату, што је најнижа вриједност од маја 2024.
Блага и вјетровита јесен додатно је пригушила потрошњу гаса, а топлије вријеме у Кини омогућава да додатне испоруке течног природног гаса стигну у Европу, што доприноси паду цијена на тржишту, преноси Трејдинг економикс.
Европска унија је у првих 10 мјесеци 2025. увезла 101,38 милиона тона течног природног гаса, што је за 16,75 милиона тона више него прошле године.
Попуњеност гасних складишта у Европи тренутно износи 82,61 одсто, што је мање него прошле године, али ситуација се постепено побољшава. Очекује се да ће попуњеност ове недјеље порасти на око 90 одсто.
