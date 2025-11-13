Logo
Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Извор:

Танјуг

13.11.2025

14:04

Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Европске цијене природног гаса данас су пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци пошто су снажан проток преко норвешких гасовода и значајан увоз течног природног гаса значајно смањили сезонску потражњу.

Према подацима са берзе ТТФ, цијене гаса у Европи су у једном тренутку пале на мање од 30,5 евра по мегават - сату, што је најнижа вриједност од маја 2024.

Вељко Пауновић

Фудбал

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Блага и вјетровита јесен додатно је пригушила потрошњу гаса, а топлије вријеме у Кини омогућава да додатне испоруке течног природног гаса стигну у Европу, што доприноси паду цијена на тржишту, преноси Трејдинг економикс.

Европска унија је у првих 10 мјесеци 2025. увезла 101,38 милиона тона течног природног гаса, што је за 16,75 милиона тона више него прошле године.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Какво вријеме нас очекује сутра?

Попуњеност гасних складишта у Европи тренутно износи 82,61 одсто, што је мање него прошле године, али ситуација се постепено побољшава. Очекује се да ће попуњеност ове недјеље порасти на око 90 одсто.

