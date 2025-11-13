Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Дуел Енглеске и Србије почиње од 20.45 сати, а српски тим стигао је у Лондон са јасним ставом да забиљежи позитиван резултат, само два мјесеца након 5:0 за ривала у Београду.

Гдје се игра меч и где можете да пратите ТВ пренос?

Утакмица је на програму у четвртак од 20:45 на стадиону "Вембли".

Директан пренос окршаја пратите на РТС 1 и ТВ Арена спорт Премиум 1.

Ко суди?

Словачки арбитар Иван Кружлиак биће главни судија на мечу између Енглеске и Србије.

Његови помоћници биће Бранислав Ханцко и Јан Позор, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Петера Краловича, такође из Словачке. У ВАР соби биће Холанђани Клеј Руперти и Ервин Бланк.

Каква је ситуација у групи?

Након побједа против Андоре (3:0, 3:1) и Летоније (1:0), ремија против Албаније (0:0) у гостима и пораза од Енглеске (0:5) и Албаније (1:0), Србија има 10 бодова и у тешкој је ситуацији.

Енглеска је прва са 18 и већ је обезбиједила пласман на Мундијал, док је Албанија на другом мјесту са 11 бодова. У случају да Орлови вечерас изгубе у Лондону, а Албанци добију Андору у гостима, Србија и званично остаје без баража.

Сваки други резултат доноси наду пред посљедње коло.

А тамо ће Србија дочекати Летонију у Лесковцу (недјеља 18), док ће Албанија играти код куће са Енглезима.

Преглед међусобних дуела

Откако је 2006. самостална земља, Србија је одиграла само два меча са Енглеском. Први на ЕП у Немачкој, гдје су Енглези добили са 1:0, а други недавно у квалификацијама када је гост на Маракани славио са 5:0.

Са друге стране, од 1939. до 1989. Југославија и Енглеска су одиграле 15 утакмица. Плави су добили четири, ривал пет, док је пет пута било неријешено.

Очекивана постава Србије

Постава Орлова би требало да изгледа овако (4-2-3-1): Рајковић, Мимовић, Миленковић, Павловић, Терзић - Станковић, Лукић, Живковић, Самарџић, Костић, Влаховић, пише "Телеграф".

Шта кажу кладионице?

Квота на побједу Енглеске је изразито мала и варира између 1.25 и 1.35.

На тријумф Србије је између 11. и 14.00, у зависности од кладионица, док је на неријешен резултат у просеку око 5.80.