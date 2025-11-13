Logo
Large banner

Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос

Извор:

Телеграф

13.11.2025

14:02

Коментари:

0
Утакмица Енглеска - Србија: Ево гдје има пренос
Фото: Printscreen/Youtube/STEFINHO02

Фудбалска репрезентација Србије вечерас против Енглеске, на дебију селектора Вељка Пауновића, игра најважнији меч у борби да остане у конкуренцији за пласман на Мундијал.

Дуел Енглеске и Србије почиње од 20.45 сати, а српски тим стигао је у Лондон са јасним ставом да забиљежи позитиван резултат, само два мјесеца након 5:0 за ривала у Београду.

Гдје се игра меч и где можете да пратите ТВ пренос?

Утакмица је на програму у четвртак од 20:45 на стадиону "Вембли".

ILU-JESEN-170925

Друштво

Какво вријеме нас очекује сутра?

Директан пренос окршаја пратите на РТС 1 и ТВ Арена спорт Премиум 1.

Ко суди?

Словачки арбитар Иван Кружлиак биће главни судија на мечу између Енглеске и Србије.

Његови помоћници биће Бранислав Ханцко и Јан Позор, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Петера Краловича, такође из Словачке. У ВАР соби биће Холанђани Клеј Руперти и Ервин Бланк.

Каква је ситуација у групи?

Након побједа против Андоре (3:0, 3:1) и Летоније (1:0), ремија против Албаније (0:0) у гостима и пораза од Енглеске (0:5) и Албаније (1:0), Србија има 10 бодова и у тешкој је ситуацији.

срна и лане

Занимљивости

"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

Енглеска је прва са 18 и већ је обезбиједила пласман на Мундијал, док је Албанија на другом мјесту са 11 бодова. У случају да Орлови вечерас изгубе у Лондону, а Албанци добију Андору у гостима, Србија и званично остаје без баража.

Сваки други резултат доноси наду пред посљедње коло.

А тамо ће Србија дочекати Летонију у Лесковцу (недјеља 18), док ће Албанија играти код куће са Енглезима.

Преглед међусобних дуела

Откако је 2006. самостална земља, Србија је одиграла само два меча са Енглеском. Први на ЕП у Немачкој, гдје су Енглези добили са 1:0, а други недавно у квалификацијама када је гост на Маракани славио са 5:0.

ljubo ninkovic

Бања Лука

Љубо Нинковић саслушан у Тужилаштву

Са друге стране, од 1939. до 1989. Југославија и Енглеска су одиграле 15 утакмица. Плави су добили четири, ривал пет, док је пет пута било неријешено.

Очекивана постава Србије

Постава Орлова би требало да изгледа овако (4-2-3-1): Рајковић, Мимовић, Миленковић, Павловић, Терзић - Станковић, Лукић, Живковић, Самарџић, Костић, Влаховић, пише "Телеграф".

Шта кажу кладионице?

Квота на побједу Енглеске је изразито мала и варира између 1.25 и 1.35.

На тријумф Србије је између 11. и 14.00, у зависности од кладионица, док је на неријешен резултат у просеку око 5.80.

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

Engleska

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анализа показала "добар квалитет ваздуха", грађани поручују: Дишемо на шкрге

Бања Лука

Анализа показала "добар квалитет ваздуха", грађани поручују: Дишемо на шкрге

2 ч

0
Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

Регион

Пријетио жени, па је приморавао на проституцију

2 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Отворена прва фабрика за летеће аутомобиле: Ево колико ће коштати возило

2 ч

0
Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

Хроника

Одузет аутомобил од вишеструког преступника, за казне дугује преко 7.000 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

Фудбал

Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

8 ч

0
Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

Фудбал

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

19 ч

0
Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

Фудбал

Станковић побјеснио због питања новинара: Шта хоћеш бре ти, смраде један

20 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалер погинуо због краве

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner