Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

Предсједник Барселоне Ђоан Лапорта изјавио је да није реално да се аргентински фудбалер Лионел Меси врати у каталонски клуб.
Меси (38) је од 2000. до 2021. године био члан Барселоне. Аргентински фудбалер је потом двије сезоне играо за Пари Сен Жермен, а од 2023. је члан Интера из Мајамија.
Меси је прије неколико дана посјетио стадион Барселоне, а потом је на друштвеним мрежама објавио да жели да се врати на Ноу Камп, "а не само да се опрости као играч".
- Ствари се нису завршиле онако како бисмо жељели. Ако би на неки начин ова почаст могла да надокнади оно што није урађено, вјерујем да би то било добро. Али уз огромно поштовање које имам према Месију, према свим професионалцима у клубу и његовим члановима, вјерујем да је спекулација о његовом могућем повратку као играча нереална - изјавио је Лапорта за Радио Каталуња.
Меси је на друштвеним мрежама објавио да жели да се врати да живи у Барселони.
- Нисам знао да долази, али Ноу Камп је његов дом. Мислим да је то био мали, спонтани и пријатељски гест - рекао је Лапорта.
Предсједник Барселоне је додао да клуб "тренутно ради на томе" како би обезбиједио да Меси добије "највећу почаст на свијету", када се заврши реновирање стадиона Ноу Камп "пред 105.000 навијача".
