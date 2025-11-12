Logo
Large banner

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Извор:

Б92

12.11.2025

20:19

Коментари:

0
Леброн Џејмс у развојној лиги!
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Леброн Џејмс направио је још један корак ка повратку на терен – легендарни ас Лос Анђелес Лејкерса придружио се развојном тиму клуба Саут Беју, преноси амерички НБА инсајдер Шамс Чаранија.

Опоравак од ишијатикуса тече по плану, а с обзиром на напоран распоред и бројна путовања Лејкерса, одлучено је да се Џејмс постепено врати у ритам кроз тренинге са екипом из "Џи лиге".

На тај начин, 39-годишњи ветеран моћи ће да поврати осјећај за игру у контролисаним условима прије него што поново заигра у најјачој лиги свијета.

Посљедњи меч Леброн је одиграо 30. априла, прије тачно 196 дана, а до краја године очекује се да буде потпуно спреман за повратак.

Иако је његов изостанак осјетан, Лејкерси се засад успјешно носе без свог лидера – налазе се на четвртом мјесту Западне конференције са учинком од осам побједа и три пораза.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Lebron Džejms

Лос Анђелес Лејкерси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лејкерси се продају за 10 милијарди долара

Кошарка

Лејкерси се продају за 10 милијарди долара

1 седм

0
НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

Кошарка

НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

3 седм

0
Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

Кошарка

Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

1 мј

0
Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

Кошарка

Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

1 мј

0

Више из рубрике

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Кошарка

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

59 мин

0
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Кошарка

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

2 ч

0
НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

Кошарка

НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

13 ч

0
Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

Кошарка

Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

20

16

Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner