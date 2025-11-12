Леброн Џејмс у развојној лиги!

Извор:
Б92
12.11.2025
20:19
Коментари:0
Леброн Џејмс направио је још један корак ка повратку на терен – легендарни ас Лос Анђелес Лејкерса придружио се развојном тиму клуба Саут Беју, преноси амерички НБА инсајдер Шамс Чаранија.
Опоравак од ишијатикуса тече по плану, а с обзиром на напоран распоред и бројна путовања Лејкерса, одлучено је да се Џејмс постепено врати у ритам кроз тренинге са екипом из "Џи лиге".
На тај начин, 39-годишњи ветеран моћи ће да поврати осјећај за игру у контролисаним условима прије него што поново заигра у најјачој лиги свијета.
Посљедњи меч Леброн је одиграо 30. априла, прије тачно 196 дана, а до краја године очекује се да буде потпуно спреман за повратак.
Иако је његов изостанак осјетан, Лејкерси се засад успјешно носе без свог лидера – налазе се на четвртом мјесту Западне конференције са учинком од осам побједа и три пораза.
(б92)
