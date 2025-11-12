Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Извор:
АТВ
12.11.2025
19:45
Неизвјесна утакмица у Лакташима одлучена је тек послије продужетка. Имали су кошаркаши Игокее прилику да приведу посао крају у завршници посљедње четвртине, али се Руси нису предавали, прво су изборили додатних пет минута, а на крају извукли и тријумф.
За Игосе 19 поена постигао је капитен Драган Милосављевић. И даље велики проблем праве повреде на позицији организатора игре.
За руску екипу утакмица у Лакташима била је прва интернационална послије дуго времена. Винлајн Баскет куп је такмичење у којем поред руских тимова учествују Игокеа и Мега, а у тиму Уралмаша презадовољни су што имају прилику да одмјере снаге са иностраним екипама. До побједе у Лакташима предводио их је капитен Кирил Писклов са 17 поена, један мање убацио је Хејден Далтон.
"Веома сам срећан због побједе. Било нам је лијепо овдје. Игокеи желим сву срећу у Лиги шампиона и АБА лиги. Вечерас је била веома тешка утакмица за оба тима и драго ми је што смо успјели да тријумфујемо. Свака утакмица ће бити друга прича, моји играчи су хтјели да се представе у најбољем свјетлу, сви су хтјели да буду овдје. Ова лига нам даје могућност да напредујемо“, рекао је тренер Ростислав Вергун.
"Увијек је добро када побиједите, поготово послије продужетка. Игокеа је веома добар тим. Била је ово физички захтјевна утакмица са доста фаулова, али драго ми је што смо остварили циљ. Све похвале и за домаћине, носимо лијепа искуства кући", изјавио је Хејден Далтон.
У наставку Баскет купа и једне и друге очекују бројни изазови. Поред Игокее и Уралмаша у групи Б су још Уникс из Казања и Зенит из Санкт Петербурга.
