Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

Извор:
АТВ
07.11.2025
20:37
Коментари:0
Кошаркаши Игокее вратили су се на побједнички колосијек, пошто су у шестом колу АБА лиге савладали екипу Сплита резултатом 93:85.
Тим из Лакташа је од почетка до краја меча имао контролу над игром и заслужено стигао до важног тријумфа.
Најефикаснији у редовима Игокее био је Бориша Симанић са 17 поена, док је Страхиња Гавриловић додао 16. Петар Поповић и Драган Милосављевић такође су имали запажен учинак, постигавши по 15 поена.
Игокеа је овом побједом потврдила добар почетак сезоне у регионалном такмичењу.
