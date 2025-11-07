Logo

Игокеа поново у побједничком колосијеку: Лакташани прегазили Сплит

Кошаркаши Игокее вратили су се на побједнички колосијек, пошто су у шестом колу АБА лиге савладали екипу Сплита резултатом 93:85.

Тим из Лакташа је од почетка до краја меча имао контролу над игром и заслужено стигао до важног тријумфа.

Најефикаснији у редовима Игокее био је Бориша Симанић са 17 поена, док је Страхиња Гавриловић додао 16. Петар Поповић и Драган Милосављевић такође су имали запажен учинак, постигавши по 15 поена.

Игокеа је овом побједом потврдила добар почетак сезоне у регионалном такмичењу.

