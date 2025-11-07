Logo

Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

07.11.2025

Припадници интервентне полицијске јединице спријечили су вечерас у Загребу маскиране мушкарце са капуљачама да уђу у просторије Српског културног центра, гдје је отворена изложбе "Ефемерис - легат Дејана Медаковића" којом започињу Дани српске културе.

Просторије Српског културног центра налазе се у самом центру главног града Хрватске.

Хрватски медији наводе да је ријеч о истој манифестацији коју се, према ријечима организатора, у Сплиту покушали спријечити насиљем и говором мржње, због чега је притворено девет особа.

Како неслужбено сазнаје ХРТ, током дана је међу навијачким групама кружио позив да се окупе у Прерадовићевој улици, због чега је стигао велик број припадника интервентне полиције.

"Идемо сви у Прерадовићеву 23! Видимо се сви данас у 18.30 на етнобизнис паркингу да потрубимо за `културу`! Ко нема ауто нека дође пјешице. Ако паркинг којим случајем буде затворен стајаћемо испред на путу с аутомобилима. Зови све живо! Шаљи даље!", писало је је у једном од позива који се проширио мрежом "Вацап".

У једном тренутку појавили су се мушкарци у црним капуљачама, њих 50-ак, који су и покушали ући у просторије, али су у томе спријечени.

У једном тренутку мушкарци у капуљачама почели су викати "Независна Држава Хрватска". Након отприлике пола сата су се разишли.

Изложбу је отворио саборски посланик и предсједник Самосталне српске демократске странке Милорад Пуповац.

