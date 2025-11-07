Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Извор:
Отварањем новог погона компанија Перутнина птуј Србац додатно учвршћује позицију једног од најважнијих привредних субјеката у регији. Нови објекат омогућиће повећање производње и унапређење процеса прераде меса, а истовремено доноси и нова радна мјеста.
"На овај начин стварамо предуслове за раст производње у самој клаоници Перутнине птуј за неких 25% што нам је, реално, и недостајало. Стварамо простор за нове инвестиције у фами за тов бројлера и генерално за пораст цијеле производње. Овдје смо запослили додатних 25 радника, тако да је сад укупно 397 људи у Перутнини птуј. Очекујемо кроз годину/ годину и по, пуштањем ове инвестиције и овог погона у рад, да ћемо стећи услове за нових 100 радних мјеста", рекао је директор компаније "Перутнина птуј" Велибор Поповић.
Локална заједница у Српцу у овом пројекту види потврду да улагања у пољопривредни сектор могу постати темељ стабилног развоја.
"Све бенефите које овакав производни капацитет омогућава у области живинарства познати су и немам намјеру да их спомињем, али је чињеница да ћемо сасвим сигурно на овај начин наш бренд локалне заједнице појачати и да је то један заиста значајан искорак када је у питању Перутнина птуј", истакао је начелник Општине Србац Млађен Драгосављевић.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде истиче да овакав пројекат показује како домаћа предузећа могу испунити највише стандарде квалитета и биосигурности, те равноправно конкурисати на европском тржишту.
"Задовољство ми је данас бити у објекту који апсолутно испуњава све ветеринарско-здравствене и био-сигурносне услове за прераду хране. Такође, на понос министарства је што ће овдје бити домаћи производи и што ми као република имамо овакав објекат, овакво предузеће које ће на европско тржиште извозити производ који је квалитетан и сигуран по здравље људи", изјавио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске Анђела Кузмић.
"Ово је баш добра прича гдје Република Српска показује, када је у питању комплетан капацитет, од ветеринарске службе, инспекцијске службе и свега осталог, да имамо модалитет да извозимо у Европу. Данас смо могли чути да се можемо, што би наш народ рекао, понијети с њима када је у питању квалитет и то је Република Српска", нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Са инвестицијом од 15 милиона марака, ова компанија наставља да шири капацитете, запошљава нове раднике и доказује да домаћа производња може бити конкурентна на европском тржишту.
