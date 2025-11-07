Logo

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Извор:

АТВ

07.11.2025

19:41

Коментари:

0
Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км
Фото: АТВ

Отварањем новог погона компанија Перутнина птуј Србац додатно учвршћује позицију једног од најважнијих привредних субјеката у регији. Нови објекат омогућиће повећање производње и унапређење процеса прераде меса, а истовремено доноси и нова радна мјеста.

"На овај начин стварамо предуслове за раст производње у самој клаоници Перутнине птуј за неких 25% што нам је, реално, и недостајало. Стварамо простор за нове инвестиције у фами за тов бројлера и генерално за пораст цијеле производње. Овдје смо запослили додатних 25 радника, тако да је сад укупно 397 људи у Перутнини птуј. Очекујемо кроз годину/ годину и по, пуштањем ове инвестиције и овог погона у рад, да ћемо стећи услове за нових 100 радних мјеста", рекао је директор компаније "Перутнина птуј" Велибор Поповић.

Локална заједница у Српцу у овом пројекту види потврду да улагања у пољопривредни сектор могу постати темељ стабилног развоја.

"Све бенефите које овакав производни капацитет омогућава у области живинарства познати су и немам намјеру да их спомињем, али је чињеница да ћемо сасвим сигурно на овај начин наш бренд локалне заједнице појачати и да је то један заиста значајан искорак када је у питању Перутнина птуј", истакао је начелник Општине Србац Млађен Драгосављевић.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде истиче да овакав пројекат показује како домаћа предузећа могу испунити највише стандарде квалитета и биосигурности, те равноправно конкурисати на европском тржишту.

"Задовољство ми је данас бити у објекту који апсолутно испуњава све ветеринарско-здравствене и био-сигурносне услове за прераду хране. Такође, на понос министарства је што ће овдје бити домаћи производи и што ми као република имамо овакав објекат, овакво предузеће које ће на европско тржиште извозити производ који је квалитетан и сигуран по здравље људи", изјавио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске Анђела Кузмић.

"Ово је баш добра прича гдје Република Српска показује, када је у питању комплетан капацитет, од ветеринарске службе, инспекцијске службе и свега осталог, да имамо модалитет да извозимо у Европу. Данас смо могли чути да се можемо, што би наш народ рекао, понијети с њима када је у питању квалитет и то је Република Српска", нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Са инвестицијом од 15 милиона марака, ова компанија наставља да шири капацитете, запошљава нове раднике и доказује да домаћа производња може бити конкурентна на европском тржишту.

Подијели:

Таг:

Perutnina Ptuj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

50 година рада Универзитета у Бањалуци

Република Српска

50 година рада Универзитета у Бањалуци

2 ч

0
Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Република Српска

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

2 ч

0
Хоће ли бити пријевремених избора?

Република Српска

Хоће ли бити пријевремених избора?

2 ч

0
Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

Сцена

Земљотрес на друштвеним мрежама због Бресквице

2 ч

0

Више из рубрике

''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Економија

''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

5 ч

2
Радијатор гријање

Економија

Ова метода дефинитивно смањује рачун за гријање

9 ч

0
Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Економија

Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

11 ч

0
Илон Маск

Економија

Маск договорио највећу исплату у историји: Од цифре вам неће бити добро!

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

51

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

47

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

21

42

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

21

41

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

38

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner