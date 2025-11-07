''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас одржавање тематске сједнице Владе Српске посвећене стању у електроенергетици, која ће означити и почетак уређења те области за коју ће бити донесени краткорочни, средњорочни и дугорочни планови као што је урађено и са "Шумама Српске".
"То је наш огроман ресурс. Ако томе додамо и пројекте који се раде у Билећи, Берковићима и Невесињу, а који требају бити завршени 2027. године, имаћемо капацитете који ће се односити на додатне националне количине електричне енергије. Поготово је битно што су у питању обновљиви извори", рекао је Минић новинарима у Српцу.
Он је нагласио да се Српска мора укључити у то да сама гради и соларне капацитете, како би се добио низ модалитета пуњења националног система електричном енергијом.
Минић је рекао да ће бити утврђена одговорност за постојеће стање у Руднику и Термоелектрани (РиТЕ) "Угљевик", рекавши да су рудари најмање криви за постојеће стање.
"Не можемо рећи да су рудари за нешто криви. Мора се кренути са одговорношћу у ланцу и хијерархији оних којих су одлучивали и који су довели до постојећег стања. Морају се правити промјене", навео је Минић.
Он је изразио и задовољство чињеницом да су се радници РиТЕ вратили на коп и почели са радом како би се обезбједио угаљ за покретање и рад термоелектране.
Перадарство у Републици Српској доживјело је велику експанзију, због чега овој грани пољопривредне производње треба дати још већу подршку кроз подстицаје, изјавио је данас у Српцу предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Влада Републике Српске максимално ће изаћи у сусрет било којој грани производње у Републици Српској", рекао је Минић новинарима у Српцу, гдје је присуствовао отварању новог погона компаније "Перутнина Птуј С".
Минић је рекао да отварање овог производног погона има велики значај за привредни развој локалне заједнице, али и Републике Српске.
Он је рекао да је задовољан чињеницом да ће капацитет ове компаније бити повећан за 20 одсто за извоз на европско тржиште.
"То значи да овдје имамо квалитет, најмодернију технологију и људе који ће у будућности повећати производњу у овој компанији", рекао је Минић.
Начелник општине Србац Млађен Драгосављевић рекао је да отварање новог погона представља значајну инвестицију за локалну заједницу, али и за развој живинарства у овој општини.
"Отварање овог погона много значи за општину Србац, јер је предвиђено отварање нових радних мјеста и инвестирање у сектор перадарства", рекао је он.
Драгосављевић је рекао да је општина Србац, у складу са својим надлежностима максимално помогла реализацију овог пројекта.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, начелник општине Србац Млађан Драгосављевић и директор компаније "Перутнина птуј" Велибор Поповић данас су у Српцу свечано отворили нови производни погон ове компаније, у који је уложено 15 милиона КМ.
