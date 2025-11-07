Маск договорио највећу исплату у историји: Од цифре вам неће бити добро!

Извор:
Агенције
07.11.2025
09:35
Коментари:0
Акционари „Тесле“ одобрили су план компензације од билион долара за извршног директора компаније Илона Маска. Најбогатији човјек на свијету тако ће добити највећу корпоративну исплату у историји – ако испуни циљеве у наредних десет година.
„Ако Илон постигне све прекретнице у перформансама, његово вођство ће подстаћи ‘Теслу’ да постане највриједнија фирма у историји“, наводи се у годишњој изјави компаније.
Дионичари су на састанку у Тексасу размотрили пакет за 2025. који укључује и Маскову плату и исплату заосталих 56 милиона долара из 2018. године.
Пакет за 2025. садржи прекретнице које надилазе раст тржишне капитализације фирме.
Потребне прекретнице подијељене су у дванаест „транши“, свака са својим циљевима сложеног раста.
Прва прекретница, или транша, захтијева постизање тржишне капитализације од два билиона долара. Сљедећих девет захтијева додатних 500 милијарди долара раста док се до 2035. не достигне 8,5 билиона долара. Са сваком финансијском прекретницом долази и захтјев за развој производа.
Како би зарадио додатних 12 одсто дионица фирме у наредних десет година, Маск мора да испоручи 20 милиона „Теслиних“ електричних возила купцима. Такође мора да обезбиједи 10 милиона активних претплата на потпуно аутономна возила, милион хуманоидних робота и распореди милион роботских таксија у комерцијалне услуге.
Такође се очекује да „Тесла“ повећа стварну зараду на 400 милијарди долара током четири узастопна тромјесечја. Стварна зарада за треће тромјесечје 2025. износила је 4,2 милијарде долара, што је пад од девет одсто у односу на претходну годину.
На крају, Маск мора да повећа „Теслину“ тржишну капитализацију са око једног билиона долара данас на 8,5 билиона до 2035. године. Такође, мора да учествује у раду фирме најмање седам и по година и помогне јој у развоју дугорочног плана за насљеђивање.
Како буде повећавао вриједност фирме, тако ће расти и вриједност дионица, а тиме и његово богатство.
У свом приједлогу, компанија је напоменула да ће постављене прекретнице „бити изузетно тешке и изазовне за ‘Теслу’ и за Маска лично“. Ако се ови финансијски циљеви остваре, то би значило да би „Тесла“ вриједјела готово колико и „Мета“, „Мајкрософт“ и „Алфабет“ заједно.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму