Европи пријети несташица горива

07.11.2025

07:51

Фото: Pexels

Европа би могла да се суочи с проблемима у снабдијевању горивом и губитком радних мјеста ако регулатори не одобре договор Гунвор групе о преузимању међународне имовине компаније Лукоил вриједан око 22 милијарде долара.

Извршни директор и већински власник Торбјорн Торнквист (Thorbjorn Tornqvist) каже да би шведска Гунвор група са сједиштем у Женеви требало да преузме имовину Лукоила у Србији, Бугарској и Румунији, мреже бензинских станица у Европи и Сједињеним Америчким Државама, као и нафтна и гасна поља на Блиском истоку, у Централној Азији и Африци.

Реализација овог договора зависи од одобрења америчких, британских и швајцарских институција, а вријеме је ограничено јер нове америчке санкције против Лукоила и Росњефта ступају на снагу 21. новембра, пише СЕЕбиз.

Торнквист је у интервјуу за Финанциал Тимес упозорио да је кључно продужити оперативне дозволе за Лукоил, јер би у супротном "капацитет рафинерија могао бити озбиљно угрожен".

Лукоил рафинерија у Бургасу обезбјеђује више од двије трећине горива у Бугарској, док Петротел у Румунији покрива око трећину прераде нафте у тој земљи. Према његовим ријечима, сваки прекид рада директно би утицао на енергетску стабилност региона.

Истовремено, шведски милијардер Торнквист одбацио је нагађања да Гунвор само привремено преузима имовину како би је Лукоил касније повратио, истакавши да ће власти захтијевати „потпуни прекид власничких веза“ с руском компанијом.

Историјске везе Гунвор групе с Русијом додатно компликују ову трансакцију. Један од суоснивача компаније био је савезник руског председника Владимира Путина, Генадиј Тимченко, који је свој удео продао Торнквисту након што је 2014. године био обухваћен санкцијама.

Гунвор се постепено повукао из већине руских пројеката, али и даље постоји репутациони ризик, наводи Фајненшл тајмс.

Сједињене Америчке Државе су прошлог мјесеца ставиле Лукоил и Росњефт на листу санкционисаних субјеката, као дио напора да се смање руски приходи током рата у Украјини.

Због тога је за финализацију трансакције неопходно одобрење Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) при америчком Министарству финансија.

Европа

gorivo

несташица

