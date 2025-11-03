Од поноћи скупље гориво у Црној Гори

Извор:
У Црној Гори од поноћи поскупљују све врсте горива, па ће у наредних 15 дана цијене еуросупера бити више за два цента, саопштило је данас Министарство енергетике и рударства Црне Горе.
Еуросупер 98 биће продаван по цијени од 1,44 евра, а еуросупер 95 за 1,41 евра за литар.
Литар еуродизела коштаће 1,35 евро, што је скупље за три цента.
Лож уље поскупиће три цента и коштаће 1,28 евра.
Посљедње претходне промјене донијете су 21. октобра, када су све врсте горива појефтиниле три цента.
Тренутно на програму