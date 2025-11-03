Ужас у Хрватској: У шуми пронађене кости, сумња се да су људске

Извор:
Како јавља ПУ истарска у Хрватској, ловци су у шуми код Новиграда открили кости за које се сумња да су људске.
Полиција у Умагу примила је дојаву о овом језиву проналаску у недјељу око 10:10 сати.
Кости су пронађене на подручју између Станције Роселло и Станције Вињери, а о догађају је одмах обавијештено надлежно државно тужилаштво.
На мјесту проналаска обављен је увиђај, а кости ће бити предате судској медицини ради утврђивања њиховог поријекла.
