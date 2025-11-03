Logo

Ужас у Хрватској: У шуми пронађене кости, сумња се да су људске

Извор:

Вечерњи.хр

03.11.2025

15:38

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Како јавља ПУ истарска у Хрватској, ловци су у шуми код Новиграда открили кости за које се сумња да су људске.

Полиција у Умагу примила је дојаву о овом језиву проналаску у недјељу око 10:10 сати.

пут Билећа–Требиње

Градови и општине

АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра

Кости су пронађене на подручју између Станције Роселло и Станције Вињери, а о догађају је одмах обавијештено надлежно државно тужилаштво.

На мјесту проналаска обављен је увиђај, а кости ће бити предате судској медицини ради утврђивања њиховог поријекла.

Таг:

Хрватска

Коментари (0)
