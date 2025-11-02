У другом кругу избора у Сјеверној Македонији води ВМРО - ДПMНЕ

Извор:
СРНА
02.11.2025
21:51
Коментари:0
Кандидати ВМРО-ДПМНЕ воде у 21 општини у другом кругу локалних избора у Сјеверној Македонији, показују прелиминарни резултати које је објавила Државна изборна комисија /ДИК/.
Коалиција ВРЕДИ води у четири, СДСМ у три, Национални савез за интеграцију /НАИ/ у једној општини, исто као и ЗНАМ, преноси Нова Македонија.
Унија Рома води у Шуто Оризарију, док независни кандидат води у Струги.
Гласање у другом кругу локалних избора одржано је данас у 32 општине и у граду Скопљу.
У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за град Скопље, а у 44 општине градоначелници су добили већину гласова.
У општини Шуто Оризари на три бирачка мјеста понављају се избори за чланове вијећа због неправилности у првом кругу локалних избора, који су у Сјеверној Македонији одржани 19. октобра.
Регион
4 ч0
Регион
9 ч0
Регион
10 ч0
Регион
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму