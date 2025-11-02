Logo

У другом кругу избора у Сјеверној Македонији води ВМРО - ДПMНЕ

У другом кругу избора у Сјеверној Македонији води ВМРО - ДПMНЕ

Кандидати ВМРО-ДПМНЕ воде у 21 општини у другом кругу локалних избора у Сјеверној Македонији, показују прелиминарни резултати које је објавила Државна изборна комисија /ДИК/.

Коалиција ВРЕДИ води у четири, СДСМ у три, Национални савез за интеграцију /НАИ/ у једној општини, исто као и ЗНАМ, преноси Нова Македонија.

Унија Рома води у Шуто Оризарију, док независни кандидат води у Струги.

Гласање у другом кругу локалних избора одржано је данас у 32 општине и у граду Скопљу.

У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за град Скопље, а у 44 општине градоначелници су добили већину гласова.

У општини Шуто Оризари на три бирачка мјеста понављају се избори за чланове вијећа због неправилности у првом кругу локалних избора, који су у Сјеверној Македонији одржани 19. октобра.

