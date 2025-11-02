Logo

Сјеверна Македонија: Други круг избора, мања излазност него у првом кругу

Извор:

СРНА

02.11.2025

19:02

Грађани Сјеверне Македоније данас гласају за градоначелнике у другом кругу локалних избора, а до 15.00 часова изашло је 27,19 одсто бирача, што је мања излазност него у првом кругу.

Право гласа у другом кругу има 1.013.375 бирача, који гласају на 1.771 бирачком мјесту у 32 општине и граду Скопљу.

Државна изборна комисија саопштила је да је према до сада обрађеним подацима до 15.00 часова гласало 275.034 грађана, преносе македонски медији.

Градоначелници се данас бирају у 32 општине и граду Скопљу, а право гласа на 1.771 бирачком мјесту има 1.013.375 грађана.

У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за град Скопље, а у 44 општине градоначелници су добили већину гласова и већ су им уручене одлуке о преузимању нових функција.

