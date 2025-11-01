Цеца огрнула бугарску заставу у Сјеверној Македонији: Публика звиждала, мреже се усијале

Цеца је синоћ, 31. октобра, пјевала пред око 5.000 људи у спортској дворани Гемиџи у Велесу, а у једном тренутку додали су јој заставу Бугарске којом се она огрнула, а њен потез изазвао је реакције публике.

Пјевачица се након овог чина огласила и публици поручила:

- Није страно да увијек радо прихватим сваку заставу из моје публике, јер је то моја публика, мој народ, моји људи. Нас повезује љубав према песми, без обзира одакле ко долази. Жао ми је ако је тај чин некога повредио - то ми заиста није била намјера, а посебно не да повредим или увриједим домаћине. Вјерујем да то знате. Хвала вам на дивној вечери, на прелијепој енергији, љубави и успоменама које смо заједно створили - изјавила је Цеца која је у Велесу одржала читав концерт у трајању од два сата, те исти ни у једном тренутку није прекинут.

На рекције које се дијеле на друштвеним мрежама, Цеца поручује:

- Реакције су се догодиле у сали, између моје публике и мене. Ми знамо како смо се провели - шта је било лијепо, а шта мање лијепо у концерту који је трајао два сата. То је оно што је најважније. Нећемо се бавити реакцијама на друштвеним мрежама, јер сви ми који смо те вечери били заједно у Велесу знамо шта се заиста догодило. Ништа и нико не може да стане између моје публике и мене - изјавила је Светлана Цеца Ражнатовић:

Подсјетимо, Цеца Ражнатовић концерт је отворила својим великим хитом "Опроштајна вечера", након чега се публици обратила говором:

- Добро вече, Велес! Видим да сте сјајно, ми смо још боље. Пуно ми је срце да сам вечерас гост у вашем граду, да имамо шампиона на ког сам препоносна, Микија Секуловског. У наредној сезони имам још једног момка из Велеса, њега ћемо тек да промовишемо. Некако је овде плодно тло за добре и сјајне певаче - поручила је Цеца на самом почетку концерта.

(Телеграф.рс)