Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

31.10.2025
19:41
Популарни пјевач Семир Церић је наводно депортован, а разлози и могуће кривично дјело још увијек се спекулишу.
Популарни пјевач Семир Церић Коке, према незваничним информацијама, депортован је из Шведске.
Коке ће бити изручен властима у БиХ на аеродрому у Бањалуци, а према информацијама, популарни пјевач је добио и забрану уласка у Европску унију у трајању од 5 година.
Коке је у Шведској имао заказан наступ 1. новембра до којег, очито, неће доћи.
Сазнаје се да је отказао и најављивани наступ у Минхену, а на његов термин већ је ускочио Халид Муслимовић.
Још увијек се спекулише о разлозима због који је Семир Церић наводно депортован и о којем се могуће кривичном дјелу овдје заправо ради.
