Дајани Радошљевић одређен притвор

31.10.2025

Дајана Радошљевић
Дајани Радошљевић из Приједора, која је ухапшена у оквиру акције ”Спарта”, одређен је једномјесечни притвор, потврђено је за АТВ у Окружном јавном тужилаштву Приједор.

Притвор је одређен и лицу иницијала Н.М. које је ухапшено у истој акцији.

Како је речено за АТВ, притвор је одређен због бојазни да би боравком на слободи могли ометати кривични поступак, због бојазни од понављања кривичног дјела и због узнемирења јавности.

Дајана Радошљевић спровођење

Хроника

Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

Подсјећамо, Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.

”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.

Дајана Радошљевић

Хроника

Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору

Дајана Радошљевић и прошле године је хапшена у оквиру акције ”Рома” у којој је ”пало” 14 особа због трговине наркотицима. Тада је у претресима пронађено више од килограма кокаина, три килограма марихуане, а откривена је и лабораторија узгој марихуане. Радошљевићева је у тој акцији означена као један од вођа криминалне групе.

Дајана Радошљевић

Хроника

Дајана Радошљевић поново ухапшена, заплијењен кокаин!

Након што је пуштена из притвора Радошљевићева је водила аутомат клуб и ноћни бар у Приједору, да би се потом посветила посветила салону у Загребу, што је објављивала на свом Инстаграм профилу.

Дајана Радошљевић

Притвор

Коментари (0)
