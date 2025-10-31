Дајани Радошљевић одређен притвор

Извор:
Дајани Радошљевић из Приједора, која је ухапшена у оквиру акције ”Спарта”, одређен је једномјесечни притвор, потврђено је за АТВ у Окружном јавном тужилаштву Приједор.
Притвор је одређен и лицу иницијала Н.М. које је ухапшено у истој акцији.
Како је речено за АТВ, притвор је одређен због бојазни да би боравком на слободи могли ометати кривични поступак, због бојазни од понављања кривичног дјела и због узнемирења јавности.
Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор
Подсјећамо, Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.
”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.
Ово је фатална Дајана Радошљевић ухапшена у Приједору
Дајана Радошљевић и прошле године је хапшена у оквиру акције ”Рома” у којој је ”пало” 14 особа због трговине наркотицима. Тада је у претресима пронађено више од килограма кокаина, три килограма марихуане, а откривена је и лабораторија узгој марихуане. Радошљевићева је у тој акцији означена као један од вођа криминалне групе.
Дајана Радошљевић поново ухапшена, заплијењен кокаин!
Након што је пуштена из притвора Радошљевићева је водила аутомат клуб и ноћни бар у Приједору, да би се потом посветила посветила салону у Загребу, што је објављивала на свом Инстаграм профилу.
