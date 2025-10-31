За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

Извор:
Након што се за АТВ огласио отац дјечака кога су у јануару претукла четири малољетника и рекао да се за девет мјесеци судски поступак није макао с' мјеста сада се огласио и Основни суд у Требињу пред којим се и води овај поступак.
Пред Основним судом у Требињу је у току кривични поступак према четворици малољетника због кривичног дјела Тешка тјелесна повреда из члана 132. став 1. Кривичног законика Републике Српске у вези са чл. 37. истог Закона, по приједлогу за изрицање васпитне мјере Окружног јавног тужилаштва у Требињу. У предмету поступа судија Александар Перишић.
"У овом предмету суд је одржао рочиште/сједницу за изрицање васпитне мјере дана 15.05.2025. године, а на којем рочишту су, између осталог, заказана рочишта за главни претрес за дане 17.06.2025. године и 04.07.2025. године. Међутим, заказана рочишта за главни претрес су одгођена због одсуства са рада због болести поступајућег судије.
Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака
Након повратка са боловања поступајући судија је заказао ново рочиште за главни претрес дана 07.10.2025. године, које рочиште је одгођено, на оправдан захтјев једног од бранилаца малољетника против којих се поступак води, те је наредно рочиште заказано за дан 24.10.2025. године. Наведено рочиште је одгођено због тога што је поступајући судија од дана 13.10.2025. године привремено спријечен за рад (боловање)"објашњавају из Основног суда у Требињу.
На питање да ли може доћи до промјене судије у поступку, одговарају:
"Предмети се додјељују у рад судијама путем система за аутоматску обраду података (ЦМС систем). Што се тиче пресигнације предмета другом судији, иста је могућа али само под одређеним условима, који су прописани Правилником о унутрашњем судском пословању Републике Српске. Један од тих услова односи се на случај дужег одсуства судије. У конкретном предмету поступајући судија је од дана 13.10.2025. године привремено спријечен за рад (боловање), што значи да се не ради о дужем одсуству у смислу релевантних одредаба наведеног Правилника, због чега у овом тренутку нису испуњени услови за пресигнацију предмета. Поступак у овом предмету ће се наставити чим се за то стекну услови",кажу у овом суду.
Питали смо их и зашто поступци дуго трају.
"Судски поступци немају јединствен временски оквир, односно трајање судских поступака је увијек индивидуално. С тим у вези, једноставнији предмети се могу окончати на једном рочишту, док комплексни предмети, због већег броја вјештачења, великог броја доказа, изискују више времена за рјешавање. Такође, постоје и објективне околности због којих поступци дуже трају (неуредна достава писмена, потреба за допунским вјештачењем, промјена судије и други оправдани разлози за одлагање рочишта).
Основни суд у Требињу упркос изазовима са којима се суочава (недовољан број судија, константан прилив нових предмета) остварује добре резултате рада, о чему говори податак да су све судије овог суда, током 2024. године, оствариле судијску норму, а проценат реализације плана рјешавања предмета износи 97,38%. Наведени подаци су провјерљиви",стоји у одговору требињског Основног суда.
Малољетника претукла група насилника: Породица дјечака и даље чека на правду
У 2025. години у суду је запримљено 5 кривичних предмета у којима се појављују малољетници, док је у 2024. години било запримљено 9 таквих предмета. Када су у питању прекршајни предмети у којима се појављују малољетници, у 2025. години суд је до септембра мјесеца запримио 39 таквих предмета, док је у 2024. години запримљено 28 прекршајних предмета те врсте.
Средњошколац М.Ј. претучен је крајем јануара ове године у насељу Луч у центру Требиња. Њега је напало четири од пет присутних малољетника и нанијели му тешке тјелесне повреде.
Овај случај у Требињу је изазвао страх и огорчење.
Отац претученог дјечака Милад Јерковић прије неколико дана је за АТВ рекао да је забринут зато што се рочишта заказују па отказују.
"Мој коментар је да је све ово разочаравајуће и потврда да све сто је објављено раније тачно. И коме да се човјек обрати и шта да уради да би Суд радио свој посао. Не знам како би друкчије ово прокоментарисао него као разочаравајуће и у коментару су јасно потврдили да то може трајати јако дуго и никакву наду нису дали да то може да се ријеши ускоро", данас за АТВ каже Јерковић.
