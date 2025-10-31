Logo

Бизнис клуб: Регионални самит трговине

Извор:

АТВ

31.10.2025

16:26

пр ид за бк
Фото: АТВ

У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо о првом Регионалном самиту трговине, који је Бањалуку петворио у средиште привредних разговора и одговорио свим задацима.

Стручњаци из ових области потражили су одговоре на кључна економска и трговинска питања, а у атмосфери у којој се говорило о отворенијем тржишту, отворене су и друге значајне теме - од раста минималне плате до поскупљења некретнина.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на гловалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Бизнис клуб

Маријана Ивељић

Large banner

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Приче из Горње Лупљанице

5 ч

0
pr id parla

Емисије

ПарлАТВмент: Асимилација различитости

2 д

0
'Како је настала Земља'

Емисије

Како је настала Земља: путовање кроз 4,5 милијарди година

3 д

0
Бранко Петрић

Емисије

У првом плану: Бранко Петрић

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner