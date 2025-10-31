Бизнис клуб: Регионални самит трговине

Извор:
АТВ
31.10.2025
16:26
У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо о првом Регионалном самиту трговине, који је Бањалуку петворио у средиште привредних разговора и одговорио свим задацима.
Стручњаци из ових области потражили су одговоре на кључна економска и трговинска питања, а у атмосфери у којој се говорило о отворенијем тржишту, отворене су и друге значајне теме - од раста минималне плате до поскупљења некретнина.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на гловалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
