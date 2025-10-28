Како је настала Земља: путовање кроз 4,5 милијарди година

Извор:
АТВ
28.10.2025
15:29
Документарни серијал 'Како је настала Земља' групе аутора из 2009. године открива нам динамичну геолошку причу планете Земље и моћних сила природе које су помогле у њеном обликовању.
Постепено се откривају слојеви времена који нас воде до поријекла мјеста којег називамо својим домом. Захваљујћи импресивним визуелним ефектима документарни серијал враћа нас 4,5 милијарди година уназад како бисмо свједочили причи наше планете - коване од ватре и леда, обликоване поплавама, астероидима и земљотресима.
Од Сан Андреаса, Хаваја, Сахаре и Алпа – свака стијена, вулкан и море добиће своју причу.
'Како је настала земља' од уторка до петка у 21 час и 50 минута.
