Logo

Како је настала Земља: путовање кроз 4,5 милијарди година

Извор:

АТВ

28.10.2025

15:29

'Како је настала Земља'
Фото: АТВ

Документарни серијал 'Како је настала Земља' групе аутора из 2009. године открива нам динамичну геолошку причу планете Земље и моћних сила природе које су помогле у њеном обликовању.

Постепено се откривају слојеви времена који нас воде до поријекла мјеста којег називамо својим домом. Захваљујћи импресивним визуелним ефектима документарни серијал враћа нас 4,5 милијарди година уназад како бисмо свједочили причи наше планете - коване од ватре и леда, обликоване поплавама, астероидима и земљотресима.

Од Сан Андреаса, Хаваја, Сахаре и Алпа – свака стијена, вулкан и море добиће своју причу.

'Како је настала земља' од уторка до петка у 21 час и 50 минута.

Подијели:

Таг:

АТВ

Large banner

Више из рубрике

Бранко Петрић

Емисије

У првом плану: Бранко Петрић

1 ч

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Клуб борилачких спортова 'Хектор'

3 д

0
пр ид за бк

Емисије

Бизнис клуб:Економски и инфраструктурни изазови

3 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Зимско поврће, херцеговачке дуње и агробизнис

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

16

08

Oве кованице КМ биће прављене у Хрватској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner