У микс зони са Јованом: Клуб борилачких спортова 'Хектор'

Извор:

АТВ

25.10.2025

14:49

Нови идент
Фото: АТВ

Након фудбалских и кошаркашких терена, наша Јована ставила је боксерске рукавице и ушла у ринг.

Мјесто гд‌је се учи поштовање, упорност и борба до посљедњег даха - од првих удараца до наступа на великим такмичењима, ови млади борци показују да овај спорт није само физичка снага већ снага воље и срца.

Ауторски серијал Јоване Миљеновић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.

'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.

