У микс зони са Јованом: Клуб борилачких спортова 'Хектор'

Извор:
АТВ
25.10.2025
14:49
Након фудбалских и кошаркашких терена, наша Јована ставила је боксерске рукавице и ушла у ринг.
Мјесто гдје се учи поштовање, упорност и борба до посљедњег даха - од првих удараца до наступа на великим такмичењима, ови млади борци показују да овај спорт није само физичка снага већ снага воље и срца.
Ауторски серијал Јоване Миљеновић, уредника и водитеља у спортској редакцији, доноси занимљиве и поучне приче младих спортиста , много добре забаве, игара и правог спортског духа.
'У микс зони са Јованом' – понедјељак у 20 часова и 10 минута.
