У првом плану: Жељка Цвијановић

Извор:
АТВ
20.10.2025
11:00
'У првом плану' овог уторка је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму