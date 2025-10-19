Logo

Повратак кући: Суочавање с прошлошћу

Аутор:

Promocija PR

19.10.2025

13:35

Коментари:

0
Страни филм
Фото: АТВ

'Повратак кући' је фински филм из 2015. године који је режирао Мика Каурисмаки.

Прича прати Тину, која одлучује да се поново повеже са својим остарјелим оцем боемом и самцем. Долази у родну кућу са ћерком са којом није у добрим односима и новим мужем, и почиње да је реновира. Међутим, ни реновирање и суочавање са прошлошћу неће бити лако.

Филм је успјешан је спој драме, комедије и трилера.

Подијели:

Тагови:

најбољи филмови

викенд

АТВ

страни филмови

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Домаћи филм

Емисије

Бошко Буха: симбола борбе и побједе над фашизмом

23 ч

0
Милорад Додик

Емисије

АТВ интервју: Милорад Додик

1 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Бањалучки омладинци у Омладинској школи ФК 'Црвена Звезда'

2 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner