Повратак кући: Суочавање с прошлошћу

Аутор:Promocija PR
19.10.2025
13:35
Коментари:0
'Повратак кући' је фински филм из 2015. године који је режирао Мика Каурисмаки.
Прича прати Тину, која одлучује да се поново повеже са својим остарјелим оцем боемом и самцем. Долази у родну кућу са ћерком са којом није у добрим односима и новим мужем, и почиње да је реновира. Међутим, ни реновирање и суочавање са прошлошћу неће бити лако.
Филм је успјешан је спој драме, комедије и трилера.
