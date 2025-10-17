Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Извор:
АТВ
17.10.2025
13:48
И ове недјеље у 'Енерго клубу' доносимо одговоре на најактуелнија питања из свијета енергетике.
Провјеравамо: Каква је досадашња производња двије термоелектране у Српској?
Да ли соларни панели у Билећи и Невесињу помажу локалним буџетима?
Имали епилога у причи управна зграда ХЕ Дабар?
Какво је стање погона у ХЕ на Дрини и шта се ради у 'Електро Бијељини'?
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
