Logo

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Извор:

АТВ

17.10.2025

13:48

енерго ново
Фото: атв

И ове недјеље у 'Енерго клубу' доносимо одговоре на најактуелнија питања из свијета енергетике.

Провјеравамо: Каква је досадашња производња двије термоелектране у Српској?

Да ли соларни панели у Билећи и Невесињу помажу локалним буџетима?

Имали епилога у причи управна зграда ХЕ Дабар?

Какво је стање погона у ХЕ на Дрини и шта се ради у 'Електро Бијељини'?

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

Large banner

Више из рубрике

Централне вијести, 16.10.2025.

Емисије

Централне вијести, 16.10.2025.

21 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича са Биљаном Стокић: Приче из Појезне

2 д

0
pr id parla

Емисије

ПарлАТВмент: Нова сезона почиње од Бањалуке

2 д

0
срђа трифковић

Емисије

У првом плану: Срђа Трифковић

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner