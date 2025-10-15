'ПарлАТВмент': Нова сезона почиње од Бањалуке

Извор:
АТВ
15.10.2025
12:54
'ПарлАТВмент' се поново отвара, а у фокусу је највећи град Српске.
Када и како ће се рјешавати проблеми у највећем граду Српске?
Од водоснабдијевања до гријања, од смећа до градског базена, од паркинга до урбанизма, од штрајка вртића до прескупе расвјете - Бањалука у вртлогу политике и свакидашње јадиковке.
Ко је крив?
Гдје су рјешења?
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
