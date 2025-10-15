Logo

'ПарлАТВмент': Нова сезона почиње од Бањалуке

Извор:

АТВ

15.10.2025

12:54

pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' се поново отвара, а у фокусу је највећи град Српске.

Када и како ће се рјешавати проблеми у највећем граду Српске?

Од водоснабдијевања до гријања, од смећа до градског базена, од паркинга до урбанизма, од штрајка вртића до прескупе расвјете - Бањалука у вртлогу политике и свакидашње јадиковке.

Ко је крив?

Гдје су рјешења?

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

