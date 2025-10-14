Logo

У првом плану: Срђа Трифковић

Извор:

АТВ

14.10.2025

09:38

срђа трифковић
Фото: атв

'У првом плану' овог уторка је Срђа Трифковић, професор међународних односа и сенатор Републике Српске.

Са Драганом Рајић разговараће о политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, те односима Српске са Мађарском, Русијом и САД.

Осврнуће се и руско-украјински сукоб, као и сукоб Израела и Палестине: Назиру ли се крајеви сукоба и може ли доћи до трајног примирја.

Причаће и о утицају Трампа на геополитичкој сцени.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

