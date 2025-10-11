Нова сезона 'Енерго клуба: Нови термин, ново лице и најактуелније приче из свијета енергетике

Извор:
АТВ
11.10.2025
19:28
Нову сезону 'Енерго клуба' отварамо са најактуелнијим темама из свијета енергетике, у новом термину и са новим лицем.
Да ли је Еелектропривреда посрнуло предузеће, гдје су највећи проблеми и шта су рјешња?
Колико је сушна година наштетила хидроелектранама? Зашто је ХЕ Дабар стуб развоја и камен спотицања у Херцеговини?
Шта је опет зауставило производњу струје у Угљевику?
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
