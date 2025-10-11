Logo

Нова сезона 'Енерго клуба: Нови термин, ново лице и најактуелније приче из свијета енергетике

Извор:

АТВ

11.10.2025

19:28

енерго ново
Фото: атв

Нову сезону 'Енерго клуба' отварамо са најактуелнијим темама из свијета енергетике, у новом термину и са новим лицем.

Да ли је Еелектропривреда посрнуло предузеће, гдје су највећи проблеми и шта су рјешња?

Колико је сушна година наштетила хидроелектранама? Зашто је ХЕ Дабар стуб развоја и камен спотицања у Херцеговини?

Шта је опет зауставило производњу струје у Угљевику?

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

