Гужва у опозицији за Предсједништво БиХ

Извор:

АТВ

16.12.2025

11:01

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Фото: ATV

Кипи из опозиционог лонца у хладном децембру. Врућа тема су општи избори наредне године за бројне опозиционаре. Једни виде посљедњу прилику, други логичан слијед, а трећи традицију. Сви заједно само једно - кандидатуру за једну од двије најважније функције: предсједник Републике Српске и Предсједништво БиХ.

Тешко је рећи да се СДС надао да ће мјесто кандидата на предстојећим општим изборима задржати Бранко Блануша. Због тога ће неко од страначких првака остати ускраћен кандидатуре, или можда неће?

Ако ћемо се држати изјаве Милана Миличевића да ће СДС имати кандидате за обје инокосне функције, биће мјеста за још једног страначког првака. Међутим, ослушкујући Јовицу Радуловића који је релаксирао изјаву претходника на челу странке, СДС ће имати два кандидата, осим ако се другачије не договори унутар опозиције.

То другачије се може превести као "став Покрета Сигурна Српска". И Драшко Станивуковић је најавио кандидатуру. Не своју лично, мада је за очекивати да ће се упустити у ту трку. Подршка Бранку Блануши до самог финиша кампање изостајала је из ПДП-а. Небојша Вукановић је оптуживао и Станивуковића и Радуловића да су постигли договор за наредне изборе, односно да је ПСС уцијенио СДС својом подршком.

Када се већ дијеле кандидатуре, укључио се и лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић. Његов став је да СДС треба да има кандидата за предсједника Републике, а ако Станивуковић већ има жељу да буде кандидат, нека се њих двојица боре за члана Предсједништва БиХ.

То би значило да крајем ове године опозиција већ има три кандидата за српског члана Предсједништва БиХ и једног за предсједника Републике Српске. Ипак, реалнија је опција да се неко повуче.

Ко и зашто, врућа је тема и у децембру. Један од предложених критеријума Небојше Вукановића је популарност и односи се на Станивуковића и њега. Да ли на терену или друштвеним мрежама, биће појашњено. Други критеријум су бројке, то се истицало у СДС-у када су образлагали двије кандидатуре.

Помало усхићено у опозицији дјелује више да дијеле функције него кандидатуре, као да актуелна владајућа коалиција окупљена око СНСД-а и не постоји.

Тагови:

Jovica Radulović

Небојша Вукановић

Драшко Станивуковић

izbori

Коментари (4)
