Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

Већ на почетку сједнице НСРС пале су тешке ријечи између Небојше Вукановића и премијера Сава Минића.
Одмах на почетку Вукановић је упозорен јер се обраћао премијеру, а питања су била намијењена за министре због чега га је упозорио предсједник НСРС Ненад Стевандић.
"Господине Вукановићу, немојте да вам одузимам ријеч, рекао сам да су питања министрима. Мало салату промијешајте и видите шта сам рекао", поручио је Стевандић.
Након тога се Вукановић обратио министру саобраћаја зашто Влада обмањује јавност када је он добио потврду да је авион Владе Републике Српске Е7 СМС летио у децембру два пута за Рим.
"Можемо ли знати ко користи и на који начин авионе Владе Републике Српске и зашто је нови авион већ шест мјесеци на поправци", рекао је Вукановић.
На то је добио одговор премијера Минића, јер на сједници није био присутан министар саобраћаја.
"Поштовани грађани и сви они који нас слушате, господине Вукановићу, лажете најстрашније. Авион Е7 СМС је продат 26. маја 2021. године и није у власништву Владе Републике Српске све ове године. Једини авион Владе се налази на поправци. Све ово што до сада радите је најобичнији спин и лаж. Провјерите, а док будете провјеравали, направићемо поступак гдје ћете то морати доказати. То што вас преносе федерални медији, што овдје поједини медији праве на томе причу, то је најгнуснија лаж", рекао је Минић.
