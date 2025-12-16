Logo
Сједница НСРС: По хитном поступку о Приједлогу буџета

АТВ

16.12.2025

07:10

Сједница НСРС: По хитном поступку о Приједлогу буџета
Фото: АТВ

Народна скупштина одржаће данас сједницу на којој ће разматрати по хитном поступку Приједлог буџета за наредну годину.

Народна скупштина Републике Српске данас у Бањалуци по хитном поступку разматра Приједлог буџета за наредну годину у износу од 7,409 милијарди КМ.

  1. Посланичка питања и одговори – “Актуелни час”;
  2. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. година - по хитном поступку;
  3. Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину - по хитном поступку;
  4. Приједлог закона о извршењу Буџета за 2026. годину, по хитном поступку;
  5. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину - по хитном поступку;
  6. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2026. годину - по хитном поступку;
  7. Приједлог одлуке o износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години - по хитном поступку;
  8. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;
  9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку;
  10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;
  11. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске - по хитном поступку;
  12. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
  13. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
  14. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;
  15. Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактер - по хитном поступку;
  16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености - по хитном поступку;
  17. Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи - по хитном поступку;
  18. Приједлог закона о допуни Закона о комуналним дјелатностима - по хитном поступку;
  19. Приједлог закона о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске - по хитном поступку;
  20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – по хитном поступку;
  21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Републике Српске - по хитном поступку;
  22. Приједлог закона о обиљежавању дана жалости;
  23. Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење;
  24. Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима;
  25. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима;
  26. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској;
  27. Нацрт закона о туризму;
  28. Нацрт закона о допуни Закона о играма на срећу – грађанска иницијатива;
  29. Нацрт закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
  30. Приједлог Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2026 – 2030. године;
  31. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;
  32. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
  33. Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;
  34. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;
  35. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;
  36. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;
  37. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;
  38. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ083-24;
  39. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ084-24:
  40. Избор и именовања.

NSRS

sjednica

