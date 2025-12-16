Сједница НСРС: По хитном поступку о Приједлогу буџета

Народна скупштина Републике Српске данас у Бањалуци по хитном поступку разматра Приједлог буџета за наредну годину у износу од 7,409 милијарди КМ.
- Посланичка питања и одговори – “Актуелни час”;
- Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. година - по хитном поступку;
- Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину - по хитном поступку;
- Приједлог закона о извршењу Буџета за 2026. годину, по хитном поступку;
- Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину - по хитном поступку;
- Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2026. годину - по хитном поступку;
- Приједлог одлуке o износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;
- Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;
- Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактер - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи - по хитном поступку;
- Приједлог закона о допуни Закона о комуналним дјелатностима - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске - по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – по хитном поступку;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Републике Српске - по хитном поступку;
- Приједлог закона о обиљежавању дана жалости;
- Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење;
- Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима;
- Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској;
- Нацрт закона о туризму;
- Нацрт закона о допуни Закона о играма на срећу – грађанска иницијатива;
- Нацрт закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
- Приједлог Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2026 – 2030. године;
- Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;
- Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
- Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ083-24;
- Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ084-24:
- Избор и именовања.