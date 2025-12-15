Ковачевић: Кључно питање - гдје се налази ЕУ када је ријеч о БиХ

Извор:
Портпарол СНСД-а и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је данас да је кључно питање о којем ЕУ треба да се изјасни - гдје се налази Унија када је ријеч о БиХ?
Ковачевић је упитао да ли су европски стандарди то да неки неизабрани странац може, противуставно и мимо онога што је Устав предвидио, да намеће и доноси законе и да ли је то та европска владавина права.
"Ако је то дио европских стандарда и владавине права о којој стално слушамо од представника ЕУ, онда ми не желимо да будемо на том путу", рекао је Ковачевић.
Ако није дио, каже Ковачевић, "онда чекамо да то јасно осуде и да буду савезници да се боримо да и у БиХ заживе европски стандарди и владавина права, те да се боримо против тога, као и са посљедицама које су противне ономе што су европски стандарди".
"У којој је то земљи ЕУ могуће да умјесто парламента дође неки неизабрани странац који са том земљом нема ништа, којег не занима шта ће бити са БиХ, којег нико није звао, нико га није именовао, нико му није дао никакав мандат и да он намеће законе", упитао је Ковачевић.
Ковачевић је поручио да да "на ту врсту срамоте и лицемјерја сигурно никада нећемо пристати".
"Уколико сте за европске стандарде и у БиХ као што тврдите, ми смо за, али уколико кажете да у свим земљама ЕУ само парламенти могу да усвајају законе, а да је у БиХ у реду да неки неименовани странац који нема никакве везе са БиХ доноси и намеће законе онда је то проблем", рекао је Ковачевић.
