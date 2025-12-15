Logo
Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

15.12.2025

18:26

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да су Кристијан Шмит, политичко Сарајево, али и опозиција у Републици Српској погрешно протумачили "ублажене" потезе СНСД-а, па мисле да се бескрајно могу поигравати вољом народа и законским процедурама, и поручила да зато СНСД не смије више трошити вријеме на узалудне покушаје да поправља оно што је непоправљиво.

Цвијановићева је навела да БиХ посрће под теретом манипулације и да је Шмит контаминирао сваку пору живота у БиХ, од правосуђа до Централне изборне комисије.

"Од ЕУ не тражимо, нити више очекујемо било какву заштиту, јер они правном државом називају оно што је евидентна злоупотреба закона и правног система", написала је на друштвеној мрежи Икс Цвијановићева, која је и српски члан Предсједништва БиХ.

Каран и Блануша

БиХ

Утврђени резултати избора: Колико гласова је освојио Каран, а колико Блануша

Према њеним ријечима, у БиХ се европским и демократским настоји приказати све оно што је у својој суштини антиевропско и антидемократско.

