Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

Потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да су Кристијан Шмит, политичко Сарајево, али и опозиција у Републици Српској погрешно протумачили "ублажене" потезе СНСД-а, па мисле да се бескрајно могу поигравати вољом народа и законским процедурама, и поручила да зато СНСД не смије више трошити вријеме на узалудне покушаје да поправља оно што је непоправљиво.
Цвијановићева је навела да БиХ посрће под теретом манипулације и да је Шмит контаминирао сваку пору живота у БиХ, од правосуђа до Централне изборне комисије.
"Од ЕУ не тражимо, нити више очекујемо било какву заштиту, јер они правном државом називају оно што је евидентна злоупотреба закона и правног система", написала је на друштвеној мрежи Икс Цвијановићева, која је и српски члан Предсједништва БиХ.
Према њеним ријечима, у БиХ се европским и демократским настоји приказати све оно што је у својој суштини антиевропско и антидемократско.
