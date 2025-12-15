Logo
Large banner

Стевандић: Српска неће одустати од својих овлаштења

Извор:

СРНА

15.12.2025

17:14

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је на састанку са амбасадором Француске у БиХ Франсоом Делмасом да Република Српска неће одустати од својих уставних овлаштења, што укључује и њену имовину, те да нема интерес да намеће политичке одлуке другим конститутивним народима.

Стевандић је упозорио на изузетно штетно мијешање актера изван БиХ у њена унутрашња политичка питања и заузимање једне стране, оцијенивши да такви поступци директно нарушавају стабилност, саопштено је из Народне скупштине Српске.

На састанку у Бањалуци Стевандић и Делмас разговарали су данас о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.

Стевандић је нагласио да Република Српска не ствара кризе и сукобе, већ досљедно инсистира на дијалогу и очувању институционалног баланса који неће бити на њену штету.

NEGOSLAV LUKIC

Република Српска

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

Он је додао да се са Републиком Српском мора разговарати путем њених представника, а не говорити о њој као о објекту, те да Република Српска одговорно и досљедно штити своју уставноправну позицију у складу са Уставом БиХ.

Стевандић је рекао да се све активности институција Републике Српске реализују у суштинској усаглашености Устава БиХ и Устава Републике Српске, уз пуно поштовање уставних надлежности.

Говорећи о економским темама, Стевандић је навео да Република Српска располаже значајним инвестиционим потенцијалом, али да је често изложена дискриминацији кроз политичке блокаде и уцјене, које су директна посљедица политичког заузимања једне стране у БиХ, што негативно утиче на њен економски развој.

Подијели:

Таг:

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

Република Српска

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

2 ч

0
Виц дана: Расправа у позоришту

Вицеви

Виц дана: Расправа у позоришту

2 ч

0
"Покосила" аутом бившу жену свог супруга

Хроника

"Покосила" аутом бившу жену свог супруга

2 ч

0
Огласио се Суд БиХ након пресуде за убиство Раденка Башића

Хроника

Огласио се Суд БиХ након пресуде за убиство Раденка Башића

2 ч

0

Више из рубрике

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

Република Српска

Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

2 ч

0
Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

Република Српска

Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

4 ч

0
Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

Република Српска

Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

4 ч

0
Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

Република Српска

Будимир: Надам се максималној казни у другостепеном поступку за убиство Башића

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner