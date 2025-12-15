Стевандић: Српска неће одустати од својих овлаштења

Извор:
СРНА
15.12.2025
17:14
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је на састанку са амбасадором Француске у БиХ Франсоом Делмасом да Република Српска неће одустати од својих уставних овлаштења, што укључује и њену имовину, те да нема интерес да намеће политичке одлуке другим конститутивним народима.
Стевандић је упозорио на изузетно штетно мијешање актера изван БиХ у њена унутрашња политичка питања и заузимање једне стране, оцијенивши да такви поступци директно нарушавају стабилност, саопштено је из Народне скупштине Српске.
На састанку у Бањалуци Стевандић и Делмас разговарали су данас о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ.
Стевандић је нагласио да Република Српска не ствара кризе и сукобе, већ досљедно инсистира на дијалогу и очувању институционалног баланса који неће бити на њену штету.
