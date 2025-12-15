Лукић: Нема куге малих преживара, предузете мјере превенције

Извор:
СРНА
15.12.2025
17:12
У Републици Српској куга малих преживара није потврђена, нити је било сумње на ову болест, али с обзиром на недавни случај у Хрватској, предузете су мјере превенције појаве ове заразне болести, рекао је Срни помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић.
Лукић је позвао фармере, ветеринаре и друге актере у сектору сточарства да покажу максималну одговорност и предузму све неопходне мјере у циљу превенције појаве куге малих преживара.
"Позивам фармере да пажљиво прате здравствено стање својих животиња, посебно оваца и коза, и да досљедно примјењују све прописане биосигурносне мјере, те да у случају појаве симптома као што су повишена тјелесна температура, исцједак из носа и очију, ранице и промјене на слузокожи усне дупље, пролив и губитак апетита, отежано дисање и угинућа, хитно обавијесте надлежног ветеринара", истакао је Лукић.
Он је напоменуо да су ветеринарске службе дужне да реагују без одлагања и спроведу све прописане мјере у случају сумње на појаву инфекције.
Лукић је подсјетио да су случајеви куге малих преживара претходно потврђене у Мађарској, Румунији, Бугарској, Грчкој и Албанији, те да је у циљу превенције ове појаве у Српској формиран Стручни тим за епизоотиолошки надзор појаве куге малих преживара.
"Донесена је Одлука о формирању Републичког кризног центра за контролу и сузбијање куге малих преживара у Српској, те упућен допис свим локалним заједницама, општинама и градовима за хитно одређивање парцела и формирање сточног гробља збрињавање животињских лешева у случају појаве куге малих преживара", рекао је Лукић.
Он је навео и да је на сајту Министарства објављен Приручник за препознавање куге малих преживара.
"Посебно значајно је примјењивати мјере као што је појачана контрола кретања оваца и коза, са посебним акцентом на обавезу прописане идентификације и посједовања увјерења о здравственом стању животиња у промету, те обавезно и благовремено пријављивање свих сумњивих случајева надлежним ветеринарским службама", рекао је Лукић.
Он је истакао и значај спровођења строгих биосигурносних мјера, укључујући дезинфекцију, контролу уласка и изласка људи и возила, као и ограничење контакта са животињама непознатог здравственог статуса.
"У сталној комуникацији смо са ветеринарском инспекцијом, ветеринарским организацијама, референтном лабораторијом Института `Др Васо Бутозан`, као и другим надлежним органима, јер само заједничким дјеловањем, досљедном примјеном биосигурносних мјера и благовременим реаговањем можемо заштитити домаћу сточарску производњу и спријечити појаву ове веома опасне заразне болести", рекао је Лукић.
