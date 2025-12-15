Млада повријеђена у тучи на свадби

Извор:
СРНА
15.12.2025
16:54
Коментари:0
Свадбено весеље у Хемеру, на западу Њемачке, претворило се у тучу у којој је повријеђено неколико људи, укључујући младу, саопштила је полиција.
Сукоб током свадбене игре ескалирао је у физички обрачун у којем је учествовало тридесетак гостију. У болницу су пребачени тридесетдеветогодишњи мушкарац и млада, пренијела је агенција ДПА.
Свијет
Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ
Инцидент се догодио у вечерњим часовима у суботу, 13. децембра, а полиција је данас објавила информације.
Док је полиција стигла, туча је била завршена, али је и даље владала велика напетост, рекао је полицијски портпарол.
Очевици су рекли да је свађа почела током свадбене игре "бацање кравате", када младожења баца кравату у масу да би се симболично идентификовао сљедећи младожења.
Друштво
Ево колико је дјеце рођено у Српској током прошле године
У току је истрага против четворице мушкараца од 19, 28, 39 и 47 година због сумње на напад, а осумњичени се међусобно оптужују за наношење тјелесних повреда.
Здравље
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
43
19
39
19
39
19
29
19
23
Тренутно на програму