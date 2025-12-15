Logo
Млада повријеђена у тучи на свадби

СРНА

15.12.2025

16:54

0
Фото: Pexels

Свадбено весеље у Хемеру, на западу Њемачке, претворило се у тучу у којој је повријеђено неколико људи, укључујући младу, саопштила је полиција.

Сукоб током свадбене игре ескалирао је у физички обрачун у којем је учествовало тридесетак гостију. У болницу су пребачени тридесетдеветогодишњи мушкарац и млада, пренијела је агенција ДПА.

fbi tanjug ap James Carbone

Свијет

Терористи планирали да дижу у ваздух Лос Анђелес за Нову годину: Огласио се ФБИ

Инцидент се догодио у вечерњим часовима у суботу, 13. децембра, а полиција је данас објавила информације.

Док је полиција стигла, туча је била завршена, али је и даље владала велика напетост, рекао је полицијски портпарол.

Очевици су рекли да је свађа почела током свадбене игре "бацање кравате", када младожења баца кравату у масу да би се симболично идентификовао сљедећи младожења.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Ево колико је дјеце рођено у Српској током прошле године

У току је истрага против четворице мушкараца од 19, 28, 39 и 47 година због сумње на напад, а осумњичени се међусобно оптужују за наношење тјелесних повреда.

Њемачка

незгода

mlada

