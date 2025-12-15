У Српској појефтинило гориво, а ево шта возаче чека за који дан

15.12.2025
16:39
Цијена горива на бензинским пумпама у Српској опет је пала.
Уназад пар дана, литар је у просјеку појефтинио за 5 фенинга.
Тренутно, на бензинским пумпама у Бањалуци дизел и бензин коштају 2,34 до 2,39 КМ.
Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске истичу да је, уназад 20 дана, гориво у Српској појефтинило 3 пута.
"У овом периоду, цијена горива је пала за око 15 фенинга. Разлог је пад цијена нафтних деривата на свјетској берзи", каже за Српскаинфо предсједник ове групације Ђорђе Савић.
Према његовим ријечима, на свјетској берзи је тренд даљег пада цијена сирове нафте.
"Ако тако остане, цијене би на бензинским пумпама у Српској ускоро опет могле да иду доле", поручује Савић.
