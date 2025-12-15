Млади су једна од најризичнијих група возача

Извор:
СРНА
15.12.2025
14:39
Лица која су тек постала пунољетна једна су од најризичнијих група возача, истакнуто је на предавању за средњошколце о теми "Кад се живот преокрене", које је данас одржано у Дому културе "Угљеша Којадиновић" у Српцу.
Руководилац Одсјека за возаче, путеве и возила у Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске Никола Торбица истакао је да 30 одсто од укупног броја саобраћајних незгода проузрокују млади који имају од 18 до 30 година.
"Због тога смо им данас испричали о ризицима и правилима у саобраћају, те им дали смјернице како да се понашају при вожњи. Личном причом Зорана Вујин имали су прилику да виде какве могу бити посљедице саобраћајне незгоде и да никако не би требало да се излажу том ризику", поручио је Торбица.
Торбица је нагласио да је циљ предавања да освијесте средњошколце, због чега ову тему промовишу широм Републике Српске.
Ученик четвртог разреда Гимназије Центра средњих школа "Петар Кочић" Србац Огњен Миљевић истакао је важност оваквих предавања јер је проблем саобраћајних незгода увијек актуелан.
"Предавање је било врло информативно јер сам сазнао неке податке које раније нисам знао. Упознавање са самом жртвом саобраћајне несреће на мене је оставило велики утисак, те сада могу боље да схватим суштину проблема и потрудим се да не направим исту грешку", нагласио је Миљевић.
Овим предавањем промовисана је кампања "Лако је алкохол одбити", која је почела 1. децембра и трајаће до краја јануара наредне године, а спроводе је Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, заједно са Министарством унутрашњих послова Српске, Ауто-мото савеза, те Агенције за безбједност саобраћаја Србије.
