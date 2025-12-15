Logo
Large banner

Млади су једна од најризичнијих група возача

Извор:

СРНА

15.12.2025

14:39

Коментари:

0
Млади су једна од најризичнијих група возача
Фото: Pixabay

Лица која су тек постала пунољетна једна су од најризичнијих група возача, истакнуто је на предавању за средњошколце о теми "Кад се живот преокрене", које је данас одржано у Дому културе "Угљеша Којадиновић" у Српцу.

Руководилац Одсјека за возаче, путеве и возила у Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске Никола Торбица истакао је да 30 одсто од укупног броја саобраћајних незгода проузрокују млади који имају од 18 до 30 година.

"Због тога смо им данас испричали о ризицима и правилима у саобраћају, те им дали смјернице како да се понашају при вожњи. Личном причом Зорана Вујин имали су прилику да виде какве могу бити посљедице саобраћајне незгоде и да никако не би требало да се излажу том ризику", поручио је Торбица.

Торбица је нагласио да је циљ предавања да освијесте средњошколце, због чега ову тему промовишу широм Републике Српске.

oblacno

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Ученик четвртог разреда Гимназије Центра средњих школа "Петар Кочић" Србац Огњен Миљевић истакао је важност оваквих предавања јер је проблем саобраћајних незгода увијек актуелан.

"Предавање је било врло информативно јер сам сазнао неке податке које раније нисам знао. Упознавање са самом жртвом саобраћајне несреће на мене је оставило велики утисак, те сада могу боље да схватим суштину проблема и потрудим се да не направим исту грешку", нагласио је Миљевић.

Овим предавањем промовисана је кампања "Лако је алкохол одбити", која је почела 1. децембра и трајаће до краја јануара наредне године, а спроводе је Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, заједно са Министарством унутрашњих послова Српске, Ауто-мото савеза, те Агенције за безбједност саобраћаја Србије.

Подијели:

Тагови:

vozači

ulica

Srbac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

БиХ

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

2 ч

0
Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Ауто-мото

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

2 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Савјети

Како избјећи надимање током празника? 9 савјета стручњака

2 ч

0
Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција

Србија

Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција

2 ч

0

Више из рубрике

Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Друштво

Спасојевић за АТВ: Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици

6 ч

0
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

Друштво

Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

7 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Јутрос забиљежен изузетно нездрав ваздух у овим градовима

7 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner