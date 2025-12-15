Logo
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

15.12.2025

09:30

Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић
Фото: N1

Уредник веб портала телевизије Н1 БиХ Јасмин Мушановић изненада је преминуо у 38. години у свом родном граду Брези, а од њега су се опростиле и колеге са Н1.

- Добра душа наше редакције, увијек широког, д‌јечијег осмијеха, отишао је на неко боље мјесто - стоји у објави колега с Н1.

Након што је завршио Факултет политичких наука у Сарајеву, готово цијелу своју новинарску каријеру - једанаест година - провео је радећи у овој медијској кући.

- Као уредник веб портала од самог почетка постојања Н1, оставио је неизбрисив траг у развоју наших дигиталних платформи и бренда Н1 у Босни и Херцеговини, а оно још важније – и у срцима свих колега који су с њим радили. Својим радом изузетно је допринио и развоју дигиталног новинарства у Босни и Херцеговини. Поред новинарства, наш Јасмин је изузетно волио музику. Наступајући на бх. реп сцени под умјетничким именом Реднецк, својим је стиховима увесељавао хиљаде младих у БиХ, истовремено указујући на проблеме и изазове у бх. друштву - наводи се у објави.

- Неке је вијести тешко написати, а ово је једна од најтежих које смо икад објавили. Недостајаћеш нам. Да донесеш енергију, пустиш музику и да се гласно смијемо. Недостајаћеш нам уз прву кафу, на свим будућим забавама и рођенданима; кад 'има посла' и кад га нема, кад је дан досадан и кад је брејкинг. Ријечи је све мање, а тастатура, коју смо толико пута заједно 'прекуцали', као да више нема слова. Туга је неописива - написали су.

