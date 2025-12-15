Logo
Јутрос забиљежен изузетно нездрав ваздух у овим градовима

СРНА

15.12.2025

09:19

2
Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

У Сарајеву и Високом ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе.

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Сарајеву 159, а у Високом 158, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу, наведено је у објави.

Сарајево-магла-смог-04092025

Друштво

Градови Српске под смогом - удишемо ваздух опасан по здравље

У Илијашу индекс квалитета ваздуха је 150, у Какњу 145, Зеници 142, Добоју 124, Хаџићима 122, Травнику 119, Броду 116 и Вогошћи 101, те је нездрав за осјетљиве групе становништва.

Умјерено загађен ваздух је у Тузли, Бањалуци и Гацку са индексом 98, Приједору 94, Требињу и Маглају 81 и Ливну и Живиницама 74.

63f714b5d2b1c oblacno

Друштво

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

