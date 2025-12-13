Градови Српске под смогом - удишемо ваздух опасан по здравље

Аутор:Весна Азић
Градови широм Српске ових дана не миришу на зиму.
Миришу на дим. На гареж. На ваздух који пече очи и тјера на кашаљ већ при првом удаху. Град на Врбасу данима је међу најзагађенијим градовима у свијету. Снимци густе магле више личе на сцене из дистопијских филмова него на свакодневицу једног европског града. Бањалука је седмицама у црвеној зони. Нажалост, није једина. У стопу је прате Приједор, Добој и Брод.
"Па како... ево мало дишемо, па опет станемо, па опет дишемо па опет станемо. Шта би друго? Требали би маске ставити, то би нам најбоље било","Ја подносим. Не излазим ујутру прије девет, десет сати. Мислим да ложење угља, испаравања, највише утичу на загађење", "Индустрија, пуно возила, крени–стани. Све то загађује ваздух... али остаћемо живи", "Никако није добро. Приједор је увијек био познат по маглама, а сад уз маглу и смог. Ето шта смо дочекали", "Ово није магла. Ово је смог. Превише аута, димњака... не води се рачуна шта се ложи", кажу грађани.
Посљедице оваквог ваздуха нису краткорочне. Загађеност ваздуха доводи до повећаног броја преране смрти – од можданог и срчаног удара, респираторних обољења и карцинома плућа. Стручњаци апелују на грађане да боравак на отвореном сведу на минимум.
"Доказано је да се у овим честицама које се задржавају у магли, односно смогу, налазе бројне штетне материје. Доказано је и да велики број прераних смрти настаје управо због кардиоваскуларних и респираторних обољења повезаних са загађеним ваздухом", каже Азра Пашалић, специјалиста породичне медицине.
"Апелујем на грађане да што мање излазе, посебно у раним јутарњим и вечерњим сатима када је концентрација загађења највећа. Најугроженији су пацијенти са хроничном опструктивном болешћу плућа, астмом – код којих долази до гушења, кратког даха и кашља", каже Снежана Кутлешић-Стевић, специјалиста пулмологије.
Мјерења показују да је Приједор ове седмице био најзагађенији град на свијету. Индекси квалитета ваздуха прелазили су и 400, што значи само једно: ваздух који удишемо, опасан је по здравље.
Обољелима од астме скоро двије деценије помоћ пружа Удружење „Анемона". Кажу – зими је стање увијек најтеже.
"Ово је алармантна ситуација, не само за Приједор него и за цијелу Републику Српску. До прије сат времена није се вид јела сусједна зграда. Наша препорука члановима је да без пријеке потребе не излазе вани. И кад се магла мало разиђе – ваздух је и даље загађен", каже предсједница УГ Анемона Приједор Илинка Мацура.
Према подацима Еко акције, Бањалука је у појединим вечерњим сатима била загађенија чак и од Сарајева и Зенице. Главни узроци – индивидуална ложишта, издувни гасови, али и све већи број новоизграђених зграда које онемогућавају природно струјање ваздуха.
"Постоји низ мјера које се могу предузети – од филтера на ложиштима, али уз строги инспекцијски надзор, до контроле гријања у приватним и јавним објектима. Можемо размишљати и о ограничењу саобраћаја у центру града. Међутим, највећи проблем је абнормална количина зграда изграђених у посљедњих неколико година, које су буквално зауставиле струјање вјетра", каже Оља Врућинић, професор екологије и заштите животне средине.
Тек након снажног притиска грађана на друштвеним мрежама, градска администрација Бањалуке се званично огласила. Градоначелник поручује да Град „чује забринутост грађана" и најављује мјере које, како признаје, до сада нису постојале. Обавезне филтере на димњацима, одустајање од ватромета током празника, електричне аутобусе, строже техничке прегледе и контроле загађивача. Све би то, каже, требало да се нађе на дневном реду хитне посебне сједнице Скупштине града.
