Дуроњић: Загађење ваздуха третирати као елементарну непогоду

Извор:

СРНА

13.12.2025

18:32

Коментари:

0
Дуроњић: Загађење ваздуха третирати као елементарну непогоду
Фото: АТВ

Загађење ваздуха треба третирати као елементарну непогоду, тај проблем мора бити ријешен јер ће постајати све већи, а посљедице ће се преламати кроз здравствену заштиту, рекао је пулмолог Младен Дуроњић, начелник Клинике за плућне болести УКЦ-а Републике Српске.

Дуроњић је навео да ће се посљедице загађења ваздуха преламате кроз здравствену заштиту, нагласивши да су најугроженији труднице, дјеца и стари људи од 60 и 70 и више година због придружених болести.

Он је истакао да су три катеогорије становништва најугроженије и то труднице, дјеца и стара лица од 60 или 70 плус због придружених болести.

- Дјеца имају већи број респирација у минути и због тога спадају у ризичну групу, као и због чињенице да подложнији дјеловању угљен-моноксида, као и труднице. У случајевима дуже изложености могући су пријевремени породи, хипотрофична дјеца и поремећаји што је забиљежено у свијету - појаснио је Дуроњић.

Он је истакао да у оваквим ситуацијама готово да нема заштите, јер маске не помажу, евентуално оне са финим филтерима, али се не могу користити цијели дан.

- Концентрацију преко 200, 300 у дужем периоду треба третирати као елементарну непогоду и не треба излазити вани - истакао је Дуроњић који сматра да је и за осјетљиве особе један од видова заштите што краћи боравак напољу.

Не треба, додао је, занемарити дјеловања штетних честица не само на респираторни систем већ и срце и мозак.

Указао да је да је у периоду хладнијег дијела године честа појава да се приземни планетарни слој који је одговоран за вертикалну циркулацију ваздуха у оваквим данима спусти на 200, 300 па чак и 150 метара.

- Кад имамо овакву појаву потпомогнуту и нашим рељефом јер не заборавимо да планине Козара, Мотајица, Мајевица затварају и врло често спречавају сјеверне вјетрове из Панонмске низије који би евентуално одували и помогли циркулацију онда имамо за посљедицу да је цијели регион или крај сјеверног дијела Српске у оваквој атмосфери - појаснио је Дуроњић за Срну.

Дуроњић је рекао да становништво које живи у амбијенту рудника или рударског базена може да трпи штетни утицај на мозак што би могло да фаворизује настанак можданих удара.

- Када је кардио-васкуларни систем у питању онда је то утицај на крвне судове, притисак, хипертензију и срчану болест. Не треба заборавити шећерну болест, простату, чак код дуготрајне изложености и олигоспермију - појаснио је Дуроњић.

Указао је и да човјек својим дјеловањем доприноси загађењу, нагласивши да су то ложишта, термоелектране, топлане и издувни гасови из аутомобила.

- Честице преко 40, 50 до 80 микрона најчешће нису штетне на наш организам јер не могу ући и не представљају ризик, док 10 и од пет до 2,5 микрона већ јесу штетне - рекао је Дуроњић.

Нагласио је и да је, поред концентрације штетних честица, битна изложеност и растворљивост у води.

Рјешење види у системском дјеловању, које захтијева велика средства, али је први корак указати на проблем јер ваздух који удишемо не би требало ни да буде виђен ни да га осјетимо.

- Ми и осјетимо и видимо га - закључио је Дуроњић.

Бањалука је јутрос била међу пет градова у БиХ у којима је ваздух нездрав, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу.

zagađenje

УКЦ Републике Српске

Коментари (0)
