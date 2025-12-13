Logo
Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској

Извор:

СРНА

13.12.2025

13:56

Коментари:

0
Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској
Фото: АМСРС

Фреквенија возила појачана је на граничним прелазима Градишка, Градина, Козарска Дубица и Костајница на излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото Савеза /АМС/ Републике Српске.

Саобраћај је појачан и на осталим граничним прелазима, али задржавања, засад, нису дужа од 30 минута.

С обзиром на то да је стање на границама веома промјенљиво, из АМС-а савјетују возаче да се прије поласка на пут информишу путем камера на интернет страници Савеза.

Магла и даље успорава одвијање саобраћаја на већини путева, а коловози су влажни и клизави.

На свим дионицма које пролазе кроз усјеке и поред камених косина учестали су одрони, те се возачима савјетује да возе опрезно и да на пут не крећу без обавезне зимске опреме.

Коментари (0)
