Ево какво нас вријеме очекује данас

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити хладно и магловито вријеме, а сунчани интервали углавном се очекују у брдско-планинским предјелима на југозападу и истоку.
Понегдје се магла може и дуже задржати уз хладније вријеме. У Херцеговини ће бити сунчано и најтоплије, увече пролазна облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша дневна температура ваздуха од два до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар. На југу током јутра умјерена, на ударе и појачана бура, а у наставку дана вјетар ће бити у слабљењу.
Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан
У Републици Српској и ФБиХ јутрос по котлинама и уз ријечне токове има магле, а у осталим предјелима преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац, Хан Пијесак, Чемерно, Билећа и Ливно минус два степена, Бањалука, Србац, Јајце, Приједор, Сарајево и Сребреница нула, Мркоњић Град, Нови Град, Рибник, Бугојно и Сански Мост један, Добој и Тузла два, Фоча, Градачац и Зеница три, Бијељина и Вишеград пет, Требиње седам, Мостар осам степени Целзијусових.
