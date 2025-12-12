Талић за АТВ: Сектор је формиран са циљем да представи све инвестиционе потенцијале Републике Српске

Извор:
Сектор је формиран са циљем да представи све инвестиционе потенцијале Републике Српске, каже Зоран Талић, директор Сектора за промоцију страних инвестиција ИРБ-а Републике Српске
"Сектор је формиран са циљем да представи све инвестиционе потенцијале, могућности, пројекте како локалних заједница у Републици Српској, тако уопште и Републике Српске", каже Зоран Талић, директор Сектора за промоцију страних инвестиција ИРБ-а Републике Српске.Талић појашњава да су базе развоја управо општине и градови као и да су Споразумом о пословно-техничкој сарадњи са Савезом општина и градова омогућили лакши улазак у општине и градове.
"Данас имамо од све иједне локалне заједнице урађен инвестициони профил, који садрже од људских ресурса, природних ресурса, пословних зона, некретнина, трошкова пословања уколико неко хоће нешто да гради онда мора да зна коме може да се обрати и какви га трошкови очекују", рекао је Талић.
По ријечима Талића, презентација пројекта креће након договорила са Владом и локалним заједницама и компанијама.
