Лото резултати: Који бројеви су извучени у 98. колу?

Извор:

АТВ

12.12.2025

20:10

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 98. колу?

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 98. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.450.000 евра није извучена.

Лото резултати извлачења 98. кола које је одржано 12. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 5, 9, 20,22, 26,15, 34.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.230.000 евра, извучени су сљедећи лото бројеви:13,10, 30, 1, 28, 33, 2.

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 98. колу се играла за 60.000 евра

Џокер комбинација гласила је: 9, 7, 3, 5, 7, 3.

Џокер за ово коло није извучен.

Тагови:

Лото

Лутрија Републике Српске

лото резултати

