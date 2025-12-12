Лото резултати: Који бројеви су извучени у 98. колу?

Извор:
АТВ
12.12.2025
20:10
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 98. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.450.000 евра није извучена.
Лото резултати извлачења 98. кола које је одржано 12. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 5, 9, 20,22, 26,15, 34.
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.230.000 евра, извучени су сљедећи лото бројеви:13,10, 30, 1, 28, 33, 2.
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер игра у 98. колу се играла за 60.000 евра
Џокер комбинација гласила је: 9, 7, 3, 5, 7, 3.
Џокер за ово коло није извучен.
