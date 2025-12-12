Измирен дуг болница према пензијском и инвалидском осигурању

Извор:
12.12.2025
Република Српска заједно са Свјетском банком измирила је заостале обавезе према пензионо-инвалидском осигурању које болнице годинама нису уплаћивале. Ријеч је о дугу од 14 милиона КМ болница у Невесињу, Градишци и Специјалној болници „Мљечаница“, који је радницима ускраћивао услове за пуну пензију
"Радници који нису имали уплаћених тих обавеза у претходном периоду имају могућност да са пуном пензијом одлазе у пензију. Укупан износ је 14 милиона КМ у тих 14 милиона иду обавезе самог ПИА и по питању трошкова поступка", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Држава преузима ова дуговања како би се уклонила неизвјесност здравствених радника, али и финансијски оснажиле установе. Паралелно се ради на измирењу дугова и већих система, међу којима је и УКЦ.
"Да ти људи више немају терет када и да ли ће неко уплатити порезе и доприносе, држава је показала да је то њена обавеза и да ће ту обавезу преузети на себе без обзира што је то био дуг ових здравствених установа. На овакав начин ће и локалне заједнице кроз расподјелу прихода добити дио ових средстава гдје се налазе ове здравствене установе и на такав начин помоћи локалним заједницама да и они могу реализовати одређене послове", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Измирење дугова доноси стабилније пословање, али и сигурност за раднике уз константно улагање у инфраструктуру и опрему.
"То ће свакако да стабилизује комплетан здравствени систем али и наше установе и да испоштује наше раднике, с обзиром да у континуитету с тим иде и оснаживање просторних капацитета наших здравствених установа али и оснаживање медицинске опреме", рекла је Анита Ђурђевић Шврака, в.д. директора ЈЗУ Болнице Градишка.
Здравствени систем, кажу у „Мљечаници“, посљедњих година биљежи раст плата и бољу финансијску дисциплину, што враћа повјерење радника и пацијената.
"Наше здравствене установе немају дуговања према радницима и нема размишљања о томе да када дође тренутак да се иде у пензију да ли ће ти људи имати услове да стекну пензију и колика ће бити", рекао је Дарко Бањац, в.д. директора ЈЗУ Специјалне болнице за физикалну медицину и рехабилитацију ''Мљечаница'' Босанска Дубица.
И у Невесињу истичу да се овим рјешавају нагомилани проблеми који су годинама оптерећивали систем, а установама омогућавају организован и ажурнији рад.
"На овај начин одговорном политиком управо рјешава неке проблеме који су настали у неком ранијем периоду и самим тим доводи у данашње тешко вријеме доводи здравствена установа да могу позитивно да послују и окрену још бољој организацији", рекао је Велибор Миливојевић, директор ЈЗУ Болнице Невесиње.
Уз измирење заосталих дугова, надлежни најављују наставак улагања у болнице и домове здравља. Циљ је потпуно финансијско уређење сектора и бољи услови за раднике и пацијенте.
