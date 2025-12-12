Logo
Large banner

Измирен дуг болница према пензијском и инвалидском осигурању

Извор:

АТВ

12.12.2025

19:19

Коментари:

0
Болница Мљечаница
Фото: АТВ

Република Српска заједно са Свјетском банком измирила је заостале обавезе према пензионо-инвалидском осигурању које болнице годинама нису уплаћивале. Ријеч је о дугу од 14 милиона КМ болница у Невесињу, Градишци и Специјалној болници „Мљечаница“, који је радницима ускраћивао услове за пуну пензију

"Радници који нису имали уплаћених тих обавеза у претходном периоду имају могућност да са пуном пензијом одлазе у пензију. Укупан износ је 14 милиона КМ у тих 14 милиона иду обавезе самог ПИА и по питању трошкова поступка", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Држава преузима ова дуговања како би се уклонила неизвјесност здравствених радника, али и финансијски оснажиле установе. Паралелно се ради на измирењу дугова и већих система, међу којима је и УКЦ.

"Да ти људи више немају терет када и да ли ће неко уплатити порезе и доприносе, држава је показала да је то њена обавеза и да ће ту обавезу преузети на себе без обзира што је то био дуг ових здравствених установа. На овакав начин ће и локалне заједнице кроз расподјелу прихода добити дио ових средстава гдје се налазе ове здравствене установе и на такав начин помоћи локалним заједницама да и они могу реализовати одређене послове", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ

Измирење дугова доноси стабилније пословање, али и сигурност за раднике уз константно улагање у инфраструктуру и опрему.

"То ће свакако да стабилизује комплетан здравствени систем али и наше установе и да испоштује наше раднике, с обзиром да у континуитету с тим иде и оснаживање просторних капацитета наших здравствених установа али и оснаживање медицинске опреме", рекла је Анита Ђурђевић Шврака, в.д. директора ЈЗУ Болнице Градишка.

Здравствени систем, кажу у „Мљечаници“, посљедњих година биљежи раст плата и бољу финансијску дисциплину, што враћа повјерење радника и пацијената.

"Наше здравствене установе немају дуговања према радницима и нема размишљања о томе да када дође тренутак да се иде у пензију да ли ће ти људи имати услове да стекну пензију и колика ће бити", рекао је Дарко Бањац, в.д. директора ЈЗУ Специјалне болнице за физикалну медицину и рехабилитацију ''Мљечаница'' Босанска Дубица.

И у Невесињу истичу да се овим рјешавају нагомилани проблеми који су годинама оптерећивали систем, а установама омогућавају организован и ажурнији рад.

"На овај начин одговорном политиком управо рјешава неке проблеме који су настали у неком ранијем периоду и самим тим доводи у данашње тешко вријеме доводи здравствена установа да могу позитивно да послују и окрену још бољој организацији", рекао је Велибор Миливојевић, директор ЈЗУ Болнице Невесиње.

Уз измирење заосталих дугова, надлежни најављују наставак улагања у болнице и домове здравља. Циљ је потпуно финансијско уређење сектора и бољи услови за раднике и пацијенте.

Подијели:

Тагови:

osiguranje

Mlječanica

Република Српска

Лица са инвалидитетом

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мала Анастазија треба нашу помоћ

Друштво

Мала Анастазија треба нашу помоћ

3 ч

0
Дијете прима терапију

Друштво

ФБиХ ће пратити дјецу излијечену од карцинома

4 ч

0
Ласерски пиштољ повучен са тржишта БиХ

Друштво

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

4 ч

0
112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге

Друштво

112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner