ФБиХ ће пратити дјецу излијечену од карцинома

У току је имплементација једног од најважнијих пројеката за дјецу и младе који су се лијечили од рака у Федерацији Босне и Херцеговине, а ријеч је о систему за праћење касних посљедица лијечења.
То је дигитални алат који ће увести сигурност и дугорочну бригу у област која је годинама недостајала здравственом систему, али прије свега пацијентима.
Овај модул доноси континуирано праћење здравственог стања, обједињене медицинске податке, аутоматску процјену ризика, персонализоване протоколе контрола и могућност да се компликације открију много раније него прије.
То значи да ниједно дијете, ниједна млада особа која је преживјела рак у дјетињству, више неће бити препуштена случају.
Из Удружења Срце за дјецу обољелу од рака у ФБиХ истичу улогу Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, који је пројекат препознао као важан искорак у дугорочној бризи за дјецу и младе који су преживјели малигну болест.
Предсједник Удружења Срце за дјецу обољелу од рака Фикрет Кубат појашњава да је ријеч о пројекту follow-up праћења клиничких послова дјеце лијечене на педијатријским клиникама.
- Сва дјеца ће бити уписана са својим подацима, картоном у комплету, шта су примала, каква је врста обољења била, количине цитостатика које су имале. Када дјеца постану пунољетна и наставе лијечење на хематологији и онкологији, сви ти подаци ће бити доступни љекарима. То је за нашу дјецу и наше породице један велики пројекат. Ми смо сретни јер се тренутно покушава изнаћи системско рјешење за праћење посљедица - рекао је Кубат.
Додао је да је Удружење, захваљујући информационом систему, у предности и да вјерује како ће ово бити квалитетно рјешење.
- Пројекат је сада у фази развоја. Годину је развијан, тренутно се уносе подаци које су доктори заједно са специјалистима на Педијатријској клиници Сарајево прегледали. Ти подаци се уносе и они ће бити усклађени у систему. Важно је нагласити да ово није само привремени пројекат, него дио сталног система - истакнуо је.
Кубат је нагласио да је ово први пут да се анамнеза пацијената налази на једном мјесту, дигитализована и доступна свим нивоима здравствене заштите.
- До сада су подаци постојали у архивима и регистрима педијатријских клиника, али када пацијент са 18 година пређе на одраслу хематологију и онкологију, често не зна кориштене дозе терапије и не може ту информацију дати љекару. Сада ће сви бити увезани, чак и примарна заштита ће имати увид у податке и аутоматски ће се сигнализирати да ли је потребан контролни преглед срца, плућа или других органа. Ти сигнали ће долазити и у примарној и у терцијарној заштити - појаснио је.
На питање када ће систем почети с примјеном, Кубат је рекао да је план да систем заживи средином 2026. године и буде потпуно имплементиран.
Од самог почетка ЗЗО КС је преузео активну и одговорну улогу у покретању, развоју и имплементацији система, јасно показујући да дугорочна брига о најосјетљивијим категоријама осигураника мора бити системски уређена, дигитално подржана и одржива.
Иницијативу су подржали и Министарство здравства Кантона Сарајево, Клинички центар Универзитета у Сарајеву, Lions Club International Foundation те друштвено одговорне компаније, које су препознале значај пројекта.
Увођењем овог система ствара се дугорочни механизам заштите, што значи бољу бригу, раније откривање компликација, сигурније одрастање и мирније сутра за сваку породицу.
