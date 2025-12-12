Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
АТВ
12.12.2025
14:18
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се наставља хладније и претежно облачно вријеме, уз суначне интервале, док ће у Херцеговини бити сунчано и најтоплије, увече уз пролазну облачност.
Уз ријеке и по котлинама биће магла и ниска облачност, која ће се понегдје и дуже задржати, уз хладније вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, на југу током јутра умјерена, на ударе и појачана бура, а у наставку дана вјетар у слабљењу.
Минимална температура ваздуха кретаће се од минус три до четири, а максимална од два до 15 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је сунчано, само је по котлинама и уз ријечне токове преовладавала магла или ниска облачност, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Чемерно нула, Калиновик, Соколац, Бугојно, Дрвар и Сарајево два, Нови Град, Србац и Шипово три, Мркоњић Град, Приједор, Рудо, Фоча, Хан Пијесак и Зеница четири, Вишеград, Рибник и Сански Мост шест, Кнежево и Мраковица седам, Гацко и Бихаћ осам, Бањалука, Бијељина и Сребреница девет, Билећа 10, Добој, Ливно и Тузла 11, Мостар 15 и Требиње 16 степени Целзијусових.
