У седам градова БиХ ваздух нездрав

У Тузли, Бањалуци, Калесији, Добоју, Лукавцу, Маглају и Броду ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 196, Бањалуци 194, Калесији 166, Добоју 165, Лукавцу 157, Маглају 153, а Броду 152.
Плућни и срчани болесници, те труднице, дјеца и старији требају смањити било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би избјегавати продужена или већа напрезања током боравка напољу.
У Сарајеву, Живиницама, Приједору и Травнику ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Индекс квалитета ваздуха у Сарајеву је 136, Живиницама 124, Приједору 114, а Травнику 111.
Ваздух је умјерено загађен у Високом, Ливну, Вогошћи, Какњу, Зеници, Гацку, Илијашу, Хаџићима и Бихаћу.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
